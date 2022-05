Se siete alla ricerca di rasoi o spazzolini elettrici ottimi a dei prezzi davvero imbattibili, vi consigliamo caldamente di dare uno sguardo ai numerosi ribassi attivi sugli articoli a marchio Philips. Su Amazon potrete trovare un’intera sezione dedicata al brand, con sconti che toccano anche il 52%!

Le proposte sono moltissime e in grado di soddisfare tutte le vostre necessità, a partire da spazzolini elettrici fino a epilatori compatti e portatili da avere sempre con sé, in borsa o in uno zaino. Dato che si tratta di offerte molto valide, e a tempo limitato, vi consigliamo di sfruttarle il prima possibile.

Philips è tra le aziende leader in ambito salute e benessere in oltre 100 paesi, conosciuta in tutto il mondo per l’ottima qualità dei suoi articoli e le continue innovazioni tecnologiche apportate negli ultimi dieci anni, anche nel settore dell’igiene orale. Proprio per questo abbiamo pensato di segnalarvi uno dei set più convenienti e innovativi per prendervi cura dei vostri denti: si tratta della confezione contenente 2 spazzolini elettrici Philips Sonicare serie 3100 al prezzo di soli 64,99€ invece di 109,99€.

Il design del modello Philips è compatto, leggero ed ergonomico il che lo rende facile da impugnare e da utilizzare nella propria routine quotidiana. In più, un altro elemento a favore dell’acquisto è la tecnologia sonica di cui è dotato: questa feature vi assicura una rimozione della placca 3 volte maggiore rispetto agli spazzolini manuali.

Grazie alle funzioni SmartTimer e QuadPacer non solo riceverete dei consigli in tempo reale sullo spazzolamento più giusti per i vostri denti, ma potrete farlo correttamente in soli 2 minuti. Inoltre, grazie all’entrata USB di cui entrambi gli spazzolini sono provvisti, non dovrete preoccuparvi di cambiare batterie poiché potrete utilizzare i 2 Philips Sonicare serie 3100 senza doverli ricaricare per ben 14 giorni.

La confezione di cui vi abbiamo parlato è solo uno dei tantissimi articoli che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi, per questo non dovreste assolutamente dimenticarvi di dare uno sguardo approfondito alla pagina Amazon dedicata.

