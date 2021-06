Sconti fino al 55% per la Huawei Summer Black Friday

Anche se il Prime Day 2021 è ormai trascorso, diversi store che competono con Amazon per le attenzioni del pubblico sembrano non essersi ancora arresi, tanto che alcuni di essi stanno approfittando del momentaneo (e tipico) calo di Amazon nel suo post-Prime Day, così da proporsi con alcune promozioni di assoluto pregio. Lo abbiamo visto con Monclick e Acer, ed ora è la volta di Huawei. Vi informiamo, infatti, che sullo store ufficiale del noto brand cinese sono iniziati gli sconti della Summer Black Friday, un’iniziativa che oltre a permettervi di acquistare alcune soluzioni tech a prezzi mai visti, vi permetterà di scegliere una serie di interessanti bundle senza che il costo aumenti in maniera spropositata.

Come se ciò non bastasse, in alcuni casi sono previsti persino dei bellissimi regali, che fanno sì che questa promozione sia probabilmente la più interessante mai messa in atto dallo store Huawei. Come avrete intuito, le offerte sono diverse, ma quella che riteniamo imperdibile vede il notebook Huawei Matebook D15 proposto all’incredibile prezzo di 459,00€, una cifra bassissima per un dispositivo che, normalmente, viene venduto ad un prezzo molto più alto.

Per comprendere la portata dell’offerta, vi basti pensare che lo stesso Huawei Matebook D15 che vi abbiamo segnalato in mattinata viene proposto ad oltre 700,00€, sebbene in quel caso la variante sia quella con processore Intel Core i5, mentre quella oggetto di questo articolo implementa un Intel Core i3, le cui prestazioni non si allontanano di molto rispetto alla variante più costosa, ed ecco perché riteniamo questa offerta imperdibile, la quale dovrebbe essere colta al volo solo per la scontistica riservatagli.

Inoltre, aggiungendo solamente 9,90€ riceverete il mouse bluetooth Swift di Huawei, il cui valore è di 39,90€. Oltre a questo, potrete scegliere se abbinare gli auricolari FreeBuds 3, il router wifi o una bellissima lampada smart per scrivania, il tutto a prezzi ben inferiori rispetto agli originali. Vi invitiamo dunque a visitare caldamente la pagina ufficiale in modo che possiate valutare voi stessi il bundle che più si adatta alle vostre esigenze. Ad ogni modo, in calce riporteremo sempre quelle che sono, a nostro avviso, le offerte più interessanti di ogni singola promozione. Prima di lasciarvi agli acquisti, non dimenticate di iscrivervi ai nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!