Se il fai da te è la vostra passione e avete deciso di aumentare la qualità dei lavori passando a elettroutensili Bosch Professional, allora Amazon viene ancora una volta in vostro aiuto, consentendovi di acquistare la gamma prodotti Professional del noto marchio a prezzi stracciati, con sconti fino al 59%.

Le offerte sono chiaramente a tempo limitato e coinvolgono davvero un’ampia gamma di prodotti, da rendere necessario visualizzare 5 pagine per scoprire tutte le occasioni. La più interessante è quella dedicata alla troncatrice Bosch Professional GCM 800 SJ, che passa dai precedenti 541,71€ a soli 218,99€, avvicinandosi così al prezzo più basso di sempre. Ci preme sottolineare che questo utensile viene molto sporadicamente scontato a queste cifre, quindi approfittatene qualora siate alla ricerca di un’ottima troncatrice.

Con un design compatto e con una manovrabilità ottimale, questo attrezzo saprà dare agli amanti del fai da te la possibilità di realizzare lavori rapidi e precisi. Come avviene per la gran parte degli elettroutensili, parte del merito va alla potenza del motore, che su questo modello raggiunge i 1.400W. Come non citare poi le qualità della lama, progettata per essere efficiente su diverse tipologie di legno e materiali affini.

Il corpo dell’attrezzo vi permetterà di effettuare un taglio orizzontale di 270 mm, ottimo per le tipiche lavorazioni artigianali e industriali, mentre il peso non troppo eccessivo di 13kg vi garantirà un’ottima praticità durante il trasporto o ogni qual volta necessitiate di spostarlo su diverse superfici d’appoggio. Vale la pena segnalare anche la sua versatilità, dato che Bosch Professional GCM 800 SJ sarà in grado di tagliare il legno in modo trasversale, smussato e scanalato.

Insomma: le premesse per un ottimo affare ci sono tutte e, a questo punto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina che Amazon sta dedicando a questi ottimi sconti, così che possiate scegliere l’attrezzo che meglio si adatta alle vostre esigenze.

