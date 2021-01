Sconti fino al 60% nelle offerte eBay per lo smart working!

Lo smart working esiste da anni, ma è fuori dubbio che negli ultimi mesi se ne senta parlare sempre di più, tant’è che – complice l’emergenza sanitaria ancora in corso – pare ci siano tutti i presupposti per cui la pratica del lavoro da casa possa imporsi sempre più anche nel corso di questo 2021. A tal proposito, dotarsi di un dispositivo che vi permetta di lavorare da casa senza difficoltà è fondamentale, ed è qui che entra in gioco ancora una volta eBay, dato che proprio in queste ore il portale ha deciso di selezionare una vasta gamma di prodotti informatici con lo scopo di semplificarvi la vita, proponendoli con sconti fino al 60%.

Accessori come le webcam sono diventati indispensabili, ma mai quanto un buon notebook, dal momento che è quest’ultimo quello che vi permette di svolgere e portare a termine le vostre attività quotidiane. Se sentite la necessità di cambiare il vostro attuale modello con uno più potente e di nuova generazione, sarete felici di sapere che questa nuova promozione di eBay è pensata proprio per soddisfare questa necessità, con sconti che vi permetteranno di portarvi a casa dispositivi validi e prestanti, i quali non si limitano solamente al mondo dei notebook.

Detto ciò, tra i tanti prodotti selezionati dal noto portale per questa nuova iniziativa abbiamo deciso di segnalarvi il Lenovo IdeaPad 3, notebook da 15″ di ultima generazione appartenente alla serie entry-level del brand, ma con una potenza sufficiente per aiutarvi a velocizzare qualsiasi operazione, oggi proposto a soli 645,53€. Grazie agli 8GB di RAM e al veloce SSD da 512GB, nonché al processore AMD, noterete senz’altro grossi miglioramenti durante le più svariate operazioni multitasking, insieme ad un’esperienza di intrattenimento ottimizzata.

Inoltre, la cura dei dettagli che contraddistingue i prodotti Lenovo, come il corpo completamente in metallo, ne fanno il dispositivo perfetto per l’uso quotidiano. Con uno schermo antiriflesso, il Lenovo IdeaPad 3 sarà in grado di dare una bella spinta alla vostra produttività, con la cerniera orientabile fino a 180°, per non parlare del peso di soli 1,85 kg, che lo rende un dispositivo perfetto anche per i viaggi.

Ricapitolando: se siete già in smart working ma vi occorre un notebook con maggiore potenza o volete semplicemente arricchire la vostra dotazione di accessori, vi suggeriamo di visitare la pagina dedicata per scoprire e valutare tutti i prodotti in sconto che possono senz'altro soddisfare le vostre esigenze.

