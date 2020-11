Sconti fino al 70% per il Black Halloween di Onlinestore

Anche se la notte di Halloween è ormai passata, alcune delle offerte dedicate a questo spaventoso evento sono ancora valide, come ad esempio quelle di Online Store, che fino all’8 novembre propone sconti mostruosi addirittura fino al 70% su una vasta gamma di prodotti, tra cui smart TV, piccoli e grandi elettrodomestici, nonché attrezzi per il fai da te.

Sebbene si parli di Halloween, su Online Store non ci sono articoli come maschere e costumi bensì, come avrete potuto notare, svariati prodotti tecnologici e tra questi vi segnaliamo il televisore Samsung 55TU7090UXZT da 55 pollici nella variante 2020, proposto a quello che è certamente uno dei prezzi più bassi della rete, ovvero 399,90€ invece di 549,99€. Si tratta di un modello che vi abbiamo già proposto in passato nella variante da 50 pollici, ma che viene proposto oggi nella dimensione più grande ad un prezzo veramente competitivo e sicuramente tra i migliori che potete comprare quest’anno a questa cifra.

Un buon 55 pollici come il Samsung 55TU7090UXZT è infatti difficile da trovare sotto la soglia dei 400,00€, se non durante queste imperdibili occasioni che si ripetono sporadicamente. Elegante e incredibilmente sottile, questo modello appartiene alla serie che implementa i pannelli Crystal, ovvero quelli che assicurano una resa cromatica nitida e brillante in qualsiasi situazione, oltre ad un potente processore in grado di gestire in tempo reale l’HDR e ottimizzare i colori, al fine di renderli ricchi di contrasto, regalando quindi un’esperienza visiva più emozionante possibile, ma senza allontanarsi dalla naturalezza delle immagini. Inoltre, essendo un modello piuttosto recente, non poteva di certo mancare il supporto ai principali assistenti vocali, come Alexa e Google Assistant. Accendere il TV, cambiare canale, controllare il volume e altri dispositivi sarà quindi molto più semplice e divertente.

Proposte come questo televisore Samsung non sono le uniche, motivo per cui vi suggeriamo di visitare la pagina dedicata e magari dare un’occhiata alla nostra lista in calce dove abbiamo selezionato le migliori offerte di questa iniziativa. Inoltre, non dimenticatevi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

