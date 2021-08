Sconti fino al 76% sull’antivirus McAfee Total Protection!

Ci avviamo verso la chiusura di questa prima giornata di offerte di agosto, segnalandovi quella che è un’ottima promozione a cui guardare, specie qualora siate tra quelli che, seppur in vacanza, avranno comunque da fare ancora qualcosa in smart working.

Su Amazon, infatti, è disponibile un’ottima tornata promozionale cha abbassa il prezzo dell’antivirus McAfee Total Protection fino al 76%, permettendovi così di proteggere il vostro PC ad un prezzo super, a prescindere che siate a casa o in giro. Certo, sappiamo che molti di voi sono ancora molto titubanti nei confronti di questo specifico software, specie a causa degli alterchi che l’azienda ha avuto negli anni passati, ma per ciò che concerne questa Edizione 2021, l’azienda McAfee ha fatto davvero un ottimo lavoro, confezionando uno dei software antivirus più sicuri e performanti sul mercato.

Grazie a McAfee Total Protection infatti, sarete al sicuro da qualsiasi minaccia a cui potrebbe essere soggetto il vostro PC, quali malware, spyware, ransomware e attacchi zero-day, tant’è che il software riesce a bloccare con successo il 99% di questi attacchi, certificandosi come uno dei più difficili da aggirare attualmente in circolazione.

Come se non bastasse, McAfee Total Protection vi offrirà anche diversi altri vantaggi, come ad esempio un ottimo sistema integrato per la gestione delle password, con sistema di crittografia a 128 bit delle chiavi di sicurezza; nonché un’estensione per la navigazione sicura, che identifica in tempo reale le minacce presenti in rete durante le vostre sessioni online.

Grazie a questa proposta, potrete scegliere l’abbonamento che più si confà alle vostre esigenze, potendo optare per un pacchetto che copra fino a 10 dispositivi diversi, per un anno, e con un’unica chiave di attivazione! Un’offerta ottima, oggi come anche in vista di settembre, quando cioè si tornerà a studiare o al lavoro!

Un affare senza se e senza ma, che vi suggeriamo di cogliere al volo prima che i prezzi tornino alle cifre originali, ben chiaro che esso è comunque solo uno tra i vari cali di prezzo della giornata, motivo per cui vi suggeriamo anche di dare un’occhiata alla pagina principale di Amazon dedicata alle offerte, così che possiate rintracciare tutte le promozioni di oggi.

Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono navigazione!

