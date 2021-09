Sconti fino al 80% sull’abbigliamento uomo e donna su eBay!

eBay vuole approfittare del cambio di stagione per promuovere una nuova ed interessante iniziativa sui migliori capi d’abbigliamento disponibili nel suo mastodontico store online. Infatti, gli interessati potranno acquistare tantissimi articoli a prezzo scontato, ma attenzione la promozione scade nei prossimi giorni, motivo per cui vi consigliamo di affrettarvi per non perdere questa occasione.

Stiamo parlando di sconti che possono raggiungere una percentuale dell’80% e coinvolgono tantissimi capi d’abbigliamento, come giubbini, t-shirt, pantaloni e scarpe, ma ci sono anche diversi accessori e articoli per lo sport. Chiaramente, eBay ha pensato bene di includere in questa particolare promozione prodotti per uomo e donna, ad eccezione dei bambini.

Dunque, c’è spazio davvero per tutto, dagli abiti classici perfetti per la sera, a quelli dal look più moderno e casual. Tra questi, vi consigliamo caldamente di considerare l’acquisto della camicia da uomo Slim Fit di colore celeste, disponibile in tutte le taglie, e venduta ora a 19,99€ anziché 39,80€, grazie ad uno sconto del 50% sul prezzo consigliato dal produttore.

Invece, tra le offerte più allettanti, vi consigliamo di dare uno sguardo invece al piumino da donna Artika Ocean Jacket N059 con cappuccio. Originariamente disponibile a 180,00€, solo per alcuni giorni è acquistabile a “soli” 29,99€, a seguito di uno sconto dell’80% sul prezzo fissato dal produttore. Potrete scegliere la taglia e il colore, direttamente dalla pagina del prodotto, al seguente indirizzo.

Insomma, si tratta di un’iniziativa che mette a disposizione degli utenti un numero gigantesco di prodotti in saldo. Ciò detto, questi non sono gli unici articoli attualmente in promozione, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale, cosicché possiate visionare con i propri occhi tutte le proposte di eBay.

