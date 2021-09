Sconti fino al 87% su tanti giochi Electronic Arts!

Sono già moltissime le offerte che vi abbiamo proposto oggi, ma sappiate che, almeno per quel che riguarda Amazon, questo penultimo giorno di settembre è ancora lungi dall’essere terminato! Oltre alle tante occasioni già segnalate nel corso della giornata, infatti, vi segnaliamo ora un’altra interessante promozione presente tra le pagine dell’e-commerce, orientata sostanzialmente ai videogiocatori, i quali potranno ora mettere le mani su tantissimi titoli di Electronic Arts a prezzi stracciati.

Come saprete, Electronic Arts vanta un catalogo contenente alcuni dei titoli di maggior successo e sarete felici di sapere che anche quest’ultimi sono presenti in questa iniziativa, con sconti che arrivano fino all’87% come nel caso di Burnout Paradise Remastered, la cui versione per PC viene proposta a soli 7,99€. Un’occasione imperdibile per gli amanti del genere, che potranno beneficiare di un’ottima scontistica anche su Need for Speed Hot Pursuit o sul più recente Need for Speed Heat, con tagli di prezzo rispettivamente del 35% e 75%.

Ad essere scontati in maniera pesante sono poi i classici come The Sims e i rispettivi DLC che, grazie ai continui aggiornamenti, continua ancora oggi ad essere uno dei titoli più amati e giocati su PC. Un videogioco adatto a qualsiasi tipo di pubblico che, con le sue particolari caratteristiche, riesce ad essere un passatempo eccezionale per tutta la famiglia, e grazie al quale avrete la possibilità di costruirvi la vita dei vostri sogni, tra casa, arredamento, mestieri, famiglia ed un mucchio di innumerevoli ma spassosi imprevisti.

Insomma, con questi sconti a marchio EA ce n’è davvero per tutti i gusti e, come anticipato, i titoli scontati da Amazon sono molteplici, motivo per cui consigliamo caldamente di visitare la pagina dedicata al seguente indirizzo. Ciò detto, continuate a seguire le nostre pagine perché, come potete vedere, ne vale la pena e siamo sempre pronti a segnalarvi le migliori offerte della rete. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

