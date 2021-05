Sconti folli per il compleanno di MediaWold, ecco il sottocosto!

Ebbene si, Mediaworld compie 30 anni e come poteva non festeggiarli se non con una promozione speciale che puntasse ad abbassare il prezzo di numerosi prodotti? A partire da oggi e per tutta la prossima settimana, dunque, potrete acquistare il meglio della tecnologia a prezzi fenomenali, portandovi a casa persino le soluzioni di intrattenimento da poco arrivate sul mercato a centinaia di euro in meno.

Una di queste è sicuramente la nuova smart tv Samsung Crystal UE50AU9070 da 50 pollici, arrivata da poco sul mercato ma già scontata di ben 200€ dal noto portale, portando il prezzo a 599,00€ invece di 799,00€. Come è giusto che sia, il nuovo modello presenta svariate novità, tra cui ovviamente un pannello migliorato, che ora si avvicina di più alle prestazioni della serie QLED, facendo si che i nuovi modelli della famiglia Crystal di Samsung godano di un rapporto qualità/prezzo migliore.

Ad ogni modo, il pannello non è l’unico elemento ad essere migliorato, dato che il produttore ha implementato una serie di funzionalità che non erano mai state introdotte nei modelli Crystal, come la modalità Super UltraWide GameView e la Game Bar, entrambe modalità pensate per sfruttare appieno i videogiochi. La prima consiste nel poter apprezzare adeguatamente i contenuti in formato 21:9 e 32:9, beneficiando così di un’esperienza di gioco superiore, mentre la seconda è una sorta di menu attraverso il quale controllare rapidamente le impostazioni di input lag, FPS, HDR, cuffie wireless e molto altro.

Oltre a queste nuove modalità e funzioni, la nuova Samsung Crystal UE50AU9070 ha ricevuto anche un’ottima ottimizzazione per quanto concerne la velocità di refresh del pannello, che ora arriva a ben 120hz, seppur in modo dinamico. Ad essere migliorato è anche l’audio, che ora vi da l’impressione che il suono fuoriesca direttamente dal pannello e capace di farvi sentire al centro della scena. Insomma, i motivi per acquistare la nuova Samsung Crystal UE50AU9070 sono tanti e l’offerta di Mediaworld gioca senz’altro un ruolo importante.

Le offerte coprono svariate categorie e ribadiamo che siamo di fronte ad una delle migliori promozioni mai lanciate dal portale, motivo per cui consigliamo caldamente di visitare la pagina ufficiale per scoprire tutte le fantastiche opportunità, alcune delle quali abbiamo riportato in calce in modo da semplificarvi la ricerca. Detto ciò, prima di augurare buon compleanno a Mediaworld, vi ricordiamo che troverete altre offerte interessanti sui nostri nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Tanti auguri Mediaworld!

