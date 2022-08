Siete alla ricerca di qualche ottimo gioco con cui passare quest’estate e avete un budget limitato? A fare al caso vostro è allora il sempre affidabile e conveniente Eneba, che propone sul proprio store innumerevoli titoli in versione digitale a meno di 10 euro. Tra di loro anche l’inossidabile GTA V: che volere di più?

Tra i giochi a meno di 10 euro in offerta su Eneba c’è a dir poco di tutto. Oltre al già citato e imprescindibile GTA V, ad essere degni di nota sono ad esempio Dying Light Platinum Edition, Far Cry V e Watch Dogs Legion. Cercate un’esperienza multiplayer? A fare al caso vostro sono Rainbow Six Siege Deluxe Edition e Tekken 7, mentre se siete alla ricerca di un’esperienza longeva non potete fare a meno di fare vostro Fallout 4 GOTY Edition.

I titoli in offerta su Eneba non si esauriscono però ai meri esempi qua sopra e tra Devil May Cry HD Collection, Monster Hunter World e molti altri ancora è impossibile non trovare qualcosa di proprio gradimento e di grandissima qualità. Il tutto, soprattutto, a meno di 10 euro!

Per rimanere aggiornati su tutte le migliori scontistiche, che non si esauriscono ovviamente a quelle sui videogiochi di Eneba, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buon shopping!

