Se siete alla ricerca dei migliori elettrodomestici e se apprezzate la qualità indubbia dei prodotti Electrolux, tra i più affidabili in assoluto nonché la terza maggiore azienda del settore, allora non potrete fare a meno delle offerte rilasciate dal produttore, che ha utilizzato il suo canale di vendita ufficiale su eBay per proporre alcuni dei suoi prodotti con sconti fino al 40%.

Le proposte riguardano piccoli e grandi elettrodomestici, pertanto spaziano dai frullatori fino a frigoriferi e alle migliori lavatrici sul mercato. Se comparati con altri negozi, i prezzi sono super competitivi, con la proposta più conveniente che riguarda l’ottima impastatrice planetaria Electrolux EKM4000, dal momento che potrete acquistarla a soli 169,99€, risparmiando anche più del 40%, visto che parliamo di un elettrodomestico da circa 350€.

La Electrolux EKM4000 vi aiuterà a preparare le ricette in cucina, dalla pasta sfoglia al pane croccante, impastando gli ingredienti nel modo più ottimale possibile, per risultati sempre sorprendenti. Ciò sarà possibile grazie a un controllo accurato con 10 impostazioni di velocità, pensate per adattarsi alla lavorazione dell’impasto fino alla montatura della panna.

Con una luce a LED integrata, avrete poi sempre la piena visibilità di come si evolvono i composti durante la preparazione, che potrà avvenire in ciotole da 4,8 e 2,9 litri, entrambe incluse in confezione. Un impastatrice planetaria che sa essere quindi anche versatile oltre che potente, con un motore che non avrà problemi a lavorare anche l’impasto del pane, tra i compiti più difficili che si possa assegnare a questo tipo di elettrodomestico. Segnaliamo, infine, la presenza di una frusta a filo e di una frusta piatta all’interno della confezione, che faranno sì che l’impastatrice si adatti ancora meglio alle vostre esigenze di cucina.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina eBay dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!