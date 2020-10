Sconti imperdibili sulle nuove offerte eBay dedicate alle sneakers!

Oltre alle offerte imperdibili del giorno, tra cui le AirPods a meno di 200€, su eBay è iniziata una nuova promozione tutta incentrata sulle scarpe sportive! Infatti in queste ore è possibile trovare sullo store online sneaker dei maggiori brand presenti sul mercato come Adidas, Converse, Vans e Saucony e tanti altri marchi, con sconti anche del 60%, offrendovi così un’ottima occasione per arricchire il vostro guardaroba con stile, ma mantenendo i prezzi molto bassi.

Come da definizione, le sneaker sono un modello di scarpe da ginnastica con suola in gomma, che sono perfettamente in grado di essere utilizzate anche per altre attività durante il tempo libero. Questa promozione riguarda molte calzature dal look giovanile e casual, grazie anche ai colori accesi di alcuni modelli, in grado di adattarsi a qualsiasi circostanza quotidiana, rimanendo sempre comode, come nel caso delle sneaker realizzate da Umbro, le Reborn SD. Per un periodo di tempo limitato queste scarpe potranno essere acquistate con uno sconto di oltre 46€, ossia ad appena 33,00€, e nonostante siano delle scarpe basse, risultano estremamente comode a causa del pratico sottopiede in foam posto sopra la suola, così da mantenere il comfort alto, anche dopo ore di utilizzo.

Grazie a questa offerta di eBay è possibile acquistare anche alcuni modelli delle scarpe dal taglio più elegante come le Saucony , le New Balance oppure le Lumberjack Jhonny, che fanno del design essenziale il loro punto di forza. Disponibili in 3 colorazioni, queste scarpe con lacci sono caratterizzate da un leggero rivestimento in tela traspirante monocromatico, che viene interrotto solamente dal logo Lumberjack posto sulla parte interna, e da una suola in gomma estremamente comoda.

Se siete alla ricerca di nuove sneaker, non potete lasciarvi sfuggire questa promozione di eBay, e per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa all’iniziativa, così da trovare quelle perfette per voi. Infine, prima di lasciarvi andare a trovare le vostre prossime scarpe, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

