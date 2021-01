Sconti incredibili su tutta la Tecnologia da Euronics

Per quasi tutto il mese di gennaio, Euronics metterà a disposizione la migliore tecnologia a prezzi stracciati, facendo sì che il 2021 inizi nel migliore dei modi, dando la possibilità agli utenti di acquistare i loro prodotti preferiti a cifre molto vantaggiose. Con la Tech it easy, quindi, portare a casa smartphone, televisori e molto altro sarà decisamente più conveniente e ciò sarà possibile fino al 24 gennaio, salvo esaurimento scorte.

Il numero di offerte che meritano di essere prese in considerazione è altissimo e tra le tante abbiamo deciso di segnalarvi in questa occasione le cuffie Sennheiser HD 4.50R, proposte ad un prezzo davvero irrisorio, visto che parliamo di soli 79,99€, cifra tra le più basse in assoluto per questo specifico modello. Con uno sconto quasi del 50%, si tratta di un’occasione unica che permetterà agli amanti dell’audio di comprare un prodotto del calibro di Sennheiser a meno di 100€.

In questa fascia di prezzo, le Sennheiser HD 4.50R sono una delle migliori scelte che possiate fare, soprattutto se cercate cuffie adatte per essere usate in mobilità. Il comfort, infatti, è uno dei punti di forza di questo modello che, con i suoi 238 grammi, risulta essere tra i più bassi della categoria. Leggere e stabili, ma allo stesso tempo anche robuste e con un’autonomia in grado di regalarvi un piacere d’ascolto fino a 25 ore. La qualità audio di Sennheiser non si discute e sebbene questo non sia il modello di punta dell’azienda, riuscirà comunque a soddisfare le orecchie di un audiofilo, con una frequenza di risposta che parte da 18 hz e termina a 22.000 hz, andando così a coprire l’intera gamma sonora percepibile dall’essere umano, con una linearità tipica di dispositivi ben più costosi.

Inoltre, questo modello vanta la cancellazione attiva del rumore sviluppata dagli ingegneri di Sennheiser, che permette di apprezzare in maniera ancora più dettagliata il suono che fuoriesce dai driver, dal momento che i rumori esterni saranno completamente eliminati. Per quanto riguarda il collegamento, non manca la possibilità di utilizzarle tramite bluetooth o NFC, potendo quindi rispondere anche alle chiamate.

Ribadiamo che i prodotti inclusi in questa nuova promozione sono tantissimi, ed ecco perché il nostro consiglio è come sempre quello di visitare la pagina della promozione, così da poter trovare le offerte perfette per voi che, ricordiamo, termineranno il 24 gennaio salvo esaurimento scorte.

