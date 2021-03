Sconti oltre i 1000€ nelle offerte di primavera di ePrice!

Mentre su ePrice continuano le ottime promozioni dedicate alla Festa del papà, con offerte a dir poco ottime in cui poter rintracciare un regalo ideale per i propri genitori, vi segnaliamo che tra le pagine del portale ha preso il via una nuova iniziativa, pensata per dare il benvenuto all’ormai imminente primavera, ed all’annesso momento delle annuali pulizie stagionali.

Stiamo parlando dell’iniziativa Fior di Sconti, grazie alla quale potrete acquistare prodotti come lavatrici, frigoriferi, lavastoviglie, aspirapolvere robot ed altro ancora, con tagli di prezzo che hanno dell’incredibile, specie se si pensa che prodotti di grandissimo valore, come ad esempi i grandi elettrodomestici, possono raggiungere anche oltre i 1000 euro di sconto applicato!

E non è finita qui, perché oltre ai prodotti più “ovvi”, ovvero quelli che sono spesso protagonisti di promozioni del genere, vi segnaliamo che ePrice ha deciso di includere nella sua promozione anche articoli come monopattini elettrici ed altri prodotti per la mobilità green, nonché un buon numero di strumenti per allenarsi in casa, tra cui anche alcuni tapis roulant (pieghevoli e non), con cui poter sopperire al momento di stop che stiamo vivendo a causa dell’emergenza sanitaria.

Insomma, con l’arrivo della primavera, quale che sia la vostra esigenza, ePrice ha l’occasione che fa per voi! Ed ecco perché, senza indugiare oltre, vi rimandiamo direttamente alle categorie di prodotti in offerta, con l’invito a consultare anche la pagina principale dedicata all’iniziativa, così da non perdervi nessuna delle ottime offerte ePrice!

Infine, vorremmo approfittarne per invitarvi, ancora una volta, ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Ciò detto, buono shopping e tanti auguri a tutti i papà!

Offerte per categoria

Speciale primavera

Lavanderia

Frigoriferi e congelatori

Pulizia della casa

Arredamento da esterno

Mobilità

Fitness

Giardinaggio

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!