Sconti oltre i 200€ nelle nuove offerte sui prodotti da cucina Kenwood!

Abbiamo aperto la nostra mattinata all’insegna delle offerte Amazon, e la chiudiamo ora ancora nel segno dello straordinario portale di shopping che, non pago delle tante ed ottime promozioni offerteci oggi, non ultima quella relativa agli sconti sugli accessori PC a marchio Trust, ci propone ora qualcosa di totalmente diverso, per quanto ancor più allettante se possibile.

Lo store, infatti, ha dato il via ad una vasta selezione di sconti sui prodotti per la cucina a marchio Kenwood, grazie ai quali potrete preparare con successo un gran numero di manicaretti, potendo contare sulla qualità e le performance di un marchio che, si troppo spesso, si crede legato al solo mondo dell’acustica HI-FI, e che invece ha il suo cuore anche nel mondo della cucina, specie nel campo delle planetarie.

Proprio queste ultime, in fin dei conti, sono poi le vere protagoniste di questa offerta, con sconti che possono anche superare i 200€ su articoli di primissimo livello, come la testa di serie Kenwood KVC7300S XL Titanium, un’ impastatrice planetaria perfetta per tantissime preparazioni e che, normalmente, costerebbe la bellezza di 700€, oggi in sconto ad un più abbordabile 474,05€, con un risparmio netto di 225,95€!

Equipaggiata con un potente motore da 1500W, la Kenwood KVC7300S XL Titanium è un’impastatrice potente e versatile, che permette anche la preparazione di impasti duri e molto massicci, grazie anche alla presenza di una ampia ciotola in acciaio inossidabile da 4,6 litri con tanto di illuminazione interna, così che possiate sempre lavorare al meglio in qualsiasi circostanza.

Dotata di gancio impastatore, frusta K, frusta a filo in acciaio inox System Pro, una frusta gommata e persino di una spatola per la pasticceria, la Kenwood KVC7300S XL Titanium è compatibile con oltre 25 accessori opzionali disponibili separatamente e prodotti direttamente da Kenwood, così che quella che, già di per sé non è una semplice impastatrice, possa trasformarsi in una macchina da cucina adatta a quasi qualunque necessità, sia amatoriale che professionale.

Praticamente svenduta al prezzo di 474,05€, la Kenwood KVC7300S XL Titanium è comunque solo uno dei numerosi prodotti disponibili in questa nuova tornata promozionale per la vostra cucina, ed ecco perché vi suggeriamo caldamente di spulciare per bene tutte le proposte che Amazon sta scontando in occasione di questi saldi a marchio Kenwood.

