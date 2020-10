Sconti oltre il 30% sulle telecamere di sorveglianza su Amazon

Se ritenete sia necessario affidarvi ad un sistema di videosorveglianza, siamo felici di segnalarvi che su Amazon sono disponibili in questo momento offerte dedicate proprio a questo tipo di telecamere, in grado di monitorare in tempo reale ciò che succede all’interno della vostra abituazione mentre siete fuori per lavoro o altro, con sconti anche oltre il 30% su alcuni dei migliori modelli.

Tra questi non possiamo non segnalarvi la telecamera Ezviz CTQ6C in offerta a soli 46,99€, uno dispositivi di videosorveglianza che ha riscosso un enorme successo grazie alla sua affidabilità e alle sue innumerevoli funzioni, che vi aiuteranno a controllare la vostra abitazione in qualsiasi momento e da qualsiasi posto, tramite smartphone o tablet. Essendo dotata di rotazione a 360°, non serve posizionarla per forza in un angolo per avere la più ampia visuale, ma potrete metterla in un punto a voi più comodo.

Il sensore da 2MP della Ezviz CTQ6C, oltre a offrire una qualità video decisamente di buon livello nelle ore diurne, permette anche di vedere con chiarezza al buio fino a 10 metri, grazie alla modalità infrarossi. Per raggiungere certi livelli di sicurezza, questo modello dispone anche di un rilevamento di movimento, capace di acquisire e tracciare movimenti e di inviare all’istante una notifica al proprietario. Vale la pena sottolineare anche la presenza dell’audio bidirezionale che, seppur meno importante rispetto alle funzionalità video, potrebbe risultare utile per spaventare eventuali malintenzionati o, semplicemente, parlare con la propria famiglia quasi come se foste lì. Infine, qualora abbiate un dispositivo Echo Show, potrete visualizzare e comandare la Ezviz CTQ6C attraverso quest’ultimo con i comandi vocali.

