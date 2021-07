Sconti oltre il 50% su tantissimi prodotti per il Game One di AK Informatica!

Si sa, durante le vacanze estive si ha più tempo da dedicare alle proprie passioni, e tra queste vi è quella dei videogiochi. Come saprete, per apprezzare appieno i titoli di ultima generazione, soprattutto per gli utenti PC, mantenere aggiornata la propria postazione è fondamentale. Certo, rimanere al passo della tecnologia potrebbe rivelarsi costoso, ma grazie al Game On di AK Informatica avrete modo di acquistare ottimi componenti e accessori da gaming a prezzi molto vantaggiosi.

Ovvio, non aspettatevi schede video in offerta, dato il periodo nero di quest’ultime, ma se necessitate di un nuovo mouse, tastiera, ventole che migliorano il flusso d’aria del PC, sarete felici di sapere che nel Fuoritutto di AK Informatica troverete ottime occasioni, le quali coinvolgono anche gli stupendi e potenti notebook da gaming. In tal senso, vi segnaliamo il MSI GE75 9SF 856XIT Raider, un notebook da 17 pollici pensato e studiato per far girare i titoli più pesanti alla massima risoluzione, il cui costo di 2.199,00€ cala ora a 1.699,00€, probabilmente fino ad esaurimento scorte.

Un risparmio davvero ottimo per un notebook da gaming che, vista la difficile situazione che sta affrontando il mercato dell’hardware, potrebbe persino spingere gli amanti dei PC Desktop a prendere in considerazione un dispositivo da gaming portatile. Infatti, al giorno d’oggi potrebbe rivelarsi più costoso assemblare un PC Desktop con gli stessi componenti di MSI GE75 9SF 856XIT Raider, una situazione probabilmente mai accaduta finora.

Detto ciò, la proposta da noi segnalata implementa il processore Intel Core i7-9750H, 16GB di RAM, un SSD da 500GB, un hard disk da 1TB e una Nvidia RTX 2070, componenti tipici di una soluzione orientata al gaming, così come lo schermo IPS da 144Hz, indispensabile per chi vuole competere ad alti livelli nei giochi online. Completano quella che è una soluzione all’avanguardia la tastiera retroilluminata con luci RGB, un sistema audio composto da tweeter e woofer e una serie di porte di ingresso, tra cui una DisplayPort, che vi permetteranno di collegare monitor esterni, memoria e altro.

Basta guardarsi intorno per capire che, attualmente, quella di AK Informatica è una delle poche promozioni che vi permetteranno di risparmiare su diversi componenti hardware, ed ecco perché suggeriamo di spendere 5 minuti del vostro tempo per dare un’occhiata alla pagina dedicata, oltre a prendere visione della nostra lista prodotti personalizzata in calce. Come sempre, prima di passare altrove, vi ricordiamo che per qualsiasi altra offerta ci sono i nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

