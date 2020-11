Sconti oltre il 50% sugli orologi Bering su Amazon!

Negli ultimi giorni abbiamo realizzato molte guide di Natale con tantissimi consigli per prepararsi al meglio alla ricerca dei regali. Se conoscete qualcuno appassionato di orologi sicuramente vi interesserà questa promozione sul noto brand danese Bering, lanciata da Amazon oggi, con sconti che in alcuni casi superano persino il 50%.

Gli orologi Bering combinano in modo unico un design minimalista e la massima resistenza del materiale, con forme chiare e rettilinee che donano un’eleganza quasi ineguagliabile. Portarsi a casa quindi un orologio del genere con la possibilità di acquistarlo a metà prezzo non è un’occasione che si presenta tutti i giorni, motivo per cui vi consigliamo di non perdere questa opportunità, anche perché alcune di queste strepitose offerte terminano in giornata.

Tanti i modelli prodotti da Bering, sia per lui che per lei, come ad esempio il 32339-707 della collezione Sale, venduto in questo momento a 118,00€ invece di 269,00€. Caratterizzato da un design senza tempo, questo orologio vanta materiali leggeri, resiste ai graffi ed è antiallergico. Il quadrante possiede i principali indicatori multifunzione e la sua colorazione bianca gli conferisce un aspetto elegante, mentre le finiture brunite in ceramica rendono il materiale piacevole al tatto, con il vetro zaffiro cristallino che rende il tutto perfettamente visualizzabile. Resistente all’acqua fino a 50 metri, il Bering 32339-707 è quindi un orologio che merita di essere preso in considerazione da qualsiasi amante di un oggetto tradizionale, dal momento che adotta un design originale e materiali di qualità indiscussa.

Questo e tanti altri si trovano in offerta su Amazon, tutti che godono di una qualità costruttiva ai massimi livelli, nonché forme che sapranno soddisfare i gusti di ognuno di voi. Prima di invitarvi a visitare la pagina dedicata, vogliamo ricordarvi che in calce trovate una lista contenente i modelli che hanno ricevuto l’abbassamento di prezzo maggiore. Inoltre, non dimenticate di seguirci sui nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

