Sconti oltre il 60% sui software di sicurezza Norton 360

Amazon sta letteralmente dominando queste ultime settimane dell’anno, con offerte che coinvolgono prodotti di ogni tipo come ad esempio quella su Norton 360. Se pensate che il vostro dispositivo debba avere un ottimo software di protezione, non c’è momento migliore per approfittare delle offerte di Natale, acquistando una delle tante versioni di quello che è riconosciuto come uno dei migliori software antivirus in grado di tenere al sicuro sia il vostro computer che lo smartphone.

Ad essere in offerta sono tutte le versioni di Norton con sconti che, in alcuni casi, superano anche il 60%. Diverse le varianti che l’utente può scegliere di installare, ognuna in grado di compiere ciò per cui è pensata. Ad esempio, il Norton 360 Premium è adatto a coloro che necessitano della massima protezione possibile, e che vogliono averla su più dispositivi.

Ma come fa Norton 360 Premium a bloccare le minacce? Sostanzialmente, il software lavora in tempo reale e analizza ogni singola cartella del PC, nonché ogni singolo file che scaricate o trasferite da una memoria all’altra e qualora il programma ritenesse che uno di questi file possa essere dannoso, lo blocca prima ancora che l’applicazione possa andare ad intaccare i processi del sistema operativo.

Oltre alla protezione da virus, Norton vi permetterà di navigare in modo anonimo e con maggiore sicurezza grazie ad una VPN integrata, mentre con il Password Manager, anch’esso incluso nel prezzo, potrete generare, memorizzare e gestire facilmente password, informazioni su carte di credito e altre credenziali online, il tutto con la massima sicurezza. Come se ciò non bastasse, Norton 360 Premium vi permetterà di salvare file e documenti importanti in un apposito cloud, facendovi dormire sogni tranquilli qualora si verificassero malfunzionamenti al vostro dispositivo.

Insomma, una soluzione completa che può essere vostra ad un prezzo decisamente interessante grazie alle offerte Amazon.

