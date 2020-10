Sconti su cialde e macchinette del caffè Lavazza da eBay

Continua la nostra carrellata di offerte e promozioni quotidiana con un’interessante promozione di eBay dedicata agli amanti del caffè. Il celebre store online ha infatti messo in promozione macchinette del caffè e cialde Lavazza con sconti molto interessanti, offerte che per alcuni prodotti superano anche il 30%. Parliamo di articoli di ottima qualità, che saranno capaci di regalarvi pause caffè tra le più gustose che abbiate mai avuto.

Tra le offerte più interessanti vi segnaliamo la macchina del caffè Lavazza Espresso Point EP Mini Bianca che potrà essere vostra a 89,99€ invece di 141,00€. Un sensibile sconto del 39% per una macchina del caffè a cialde particolarmente compatta che grazie al suo colore bianco e al suo design minimale è in grado di adattarsi egregiamente a qualsiasi cucina, rendendola quasi un’elemento di arredamento.

Assieme alla macchina del caffè Lavazza Espresso Point EP Mini avrete in omaggio 100 capsule Lavazza Espresso Point Cremoso: dal gusto forte e deciso grazie alla loro miscela composta da Arabica sudamericana al 40% e al 60% dai pregiati Robusta africani, rende la promozione ancora più allettante, permettendovi di gustare in pochi minuti dalla consegna un buon caffè dai saposi esotici.

Ma oltre a Lavazza Espresso Point EP Mini ci sono molte altre macchinette del caffè e cialde in promozione su eBay.

