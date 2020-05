Sconti tech fino al 40% su eBay: giochi, console, mobilità elettrica e molto altro

Non solo Amazon! Anche eBay sembra essersi risvegliata dal torpore imposto dai difficili mesi del lockdown e, come lo store di Jeff Bexos, sta cominciando a proporre delle massicce tornate di offerte, preoccupandosi non solo di offrirci acquisti a prezzo scontato per le categorie più desiderate del momento, come è il caso del settore dell’abbigliamento e delle calzature, ma anche tante proposte relative al mondo tech che, come spesso accade, non si limitano ad un’unica categoria merceologica, ma spaziano dai videogame fino alla chiacchieratissima mobilità alternativa ed elettrica.

E così, grazie alle sue offerte dedicate alla ripartenza, eBay ha appena dato il via ad una serie di promozioni che tagliano fino al 40% un gran numero di articoli tecnologici che vanno dalle fotocamere alla bellissima versione “Lite” di Nintendo Switch, con cui poter giocare a tutti i giochi della console “casalinga” ma in totale ed assoluta mobilità, nonché ad un prezzo molto più accessibile e concorrenziale. Insomma, con le offerte eBay ce n’è davvero per tutti i gusti e, proprio per questo, ci siamo prodigati per voi nel selezionare alcune delle migliori offerte disponibili seppur, ovviamente, l’invito sia comunque quello di consultare l’intera proposta di articoli in sconto sul portale, così da non perdevi nessuna delle ottime offerte tech di eBay!

Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti vi ricordiamo che, qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram relativi alle offerte! I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!