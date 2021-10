Sconto bomba per questa smart TV 4K Samsung QLED da 65″: risparmi oltre 400€!

Siete alla ricerca di una smart TV davvero eccezionale ma vorresti risparmiare qualche soldo? La vostra passione è l’alta definizione, ma temete di spendere troppo? Allora non potete assolutamente perdervi questa offerta Amazon, grazie alla quale avrete la possibilità di acquistare una splendida smart TV Samsung con risoluzione 4K, e con pannello da ben 65″, risparmiando la bellezza di 460 euro sull’acquisto!

Il modello in questione è la splendida smart TV Samsung QLED QE65Q65AAUXZT, un modello già scontato in passato dal portale, e che viene originariamente venduto al prezzo di ben 1.399,00€, oggi ribassati a soli 939,00€, con un risparmio netto pari al 33% il che, considerando soprattutto che parliamo di un pannello da 65″, non è affatto da sottovalutare!

Design sottile ed elegante, pensata per sposare le necessità tanto di chi ama il cinema che di chi ama i videogiochi, la smart tv Samsung QLED QE65Q65AAUXZT è una smart Tv di altissimo livello, dotata di uno splendido pannello da 65″ con tecnologia QLED e retroilluminazione Dual LED, alla cui base c’è il sistema Samsung Quantum Dot, in grado di offrirvi immagini vivide e realistiche, con il 100% di volume colore, ed una regolazione automatica della luminosità a dir poco perfetta, anche in presenza di una forte luce naturale.

Una regolazione che può avvenire solo grazie all’ottimo processore Samsung Quantum Lite 4K, in grado di analizzare e processare i contenuti a schermo così da effettuare un upscaling in tempo reale del segnale video, così che ciò che state guardando si avvicini il più possibile allo standard 4K, anche qualora il programma, il film o la serie Tv in questione non siano nativamente in alta definizione. Per altro, trattandosi di una smart TV con supporto HDR, la CPU offre il suo supporto anche nella regolazione di quest’ultimo, offrendo così dei colori sempre caldi e correttamente impostati, per un’esperienza visiva intensa e fotorealistica.

In chiusura, segnaliamo anche un ottimo supporto audio, reso possibile sia dagli altoparlanti in sé che, intelligentemente rivolti verso l’alto, permettono una fuoriuscita pulita dell’audio, senza distorsioni, sia grazie al sistema Samsung Adaptive Sound, che è in grado di ottimizzare il suono in base al tipo di contenuto a schermo.

Insomma, a meno di 950 euro vi porterete a casa una smart TV davvero eccezionale, capace di offrirvi un’esperienza visiva senza pari, a prescindere che siate appassionati di cinema, serie TV o videogiochi. Ciò detto, vi rimandiamo direttamente alla pagina di acquisto della Samsung QLED QE65Q65AAUXZT, ben chiaro che essa è comunque solo una delle tante offerte Amazon di oggi e che, pertanto, il nostro invito è anche quello di consultare l’intera proposta di offerte Amazon, così che possiate dare un’occhiata a tutte le promozioni di questa giornata! Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

