Sconto bomba su questo aspirapolvere robot by Samsung! -220 euro!

Vi segnaliamo che se siete alla ricerca di un ottimo alleato per le pulizie domestiche, su Amazon è disponibile a prezzo scontatissimo l’ottimo robot aspirapolvere Samsung VR05R5050WK/ET, un alleato potente ed efficiente per la pulizia dei pavimenti, che dagli originali 399,00€ è oggi in sconto a soli 179,00€, con un risparmio netto di circa 220 euro!

Stiamo parlando di un taglio di prezzo del 55%, in quello che è un affare davvero ottimo, specie considerando che parliamo di un prodotto Samsung, marchio affidabile e ben riconosciuto non solo nel mondo della telefonia, ma anche in quello degli elettrodomestici, smart e non.

Compatto ma potente, Samsung VR05R5050WK/ET è un aspirapolvere robot 2 in 1, capace di spazzare, ma anche di lavare i pavimenti in modo efficiente, grazie ad un apposito modulo con panno in microfibra lavabile, agganciabile direttamente sulla pancia del dispositivo, ed ovviamente incluso nella confezione.

Progettato per pulire anche in spazi angusti, Samsung VR05R5050WK/ET è alto solo 85 mm, così che possa facilmente pulire anche sotto a mobili, divani e letti, e grazie alle sue potenti spazzole rotanti posizionate sui lati, con un’ampia circonferenza e moto rotatorio, è in grado di raccogliere la polvere anche negli angoli, o in prossimità delle gambe di tavoli e sedie, il tutto senza sbattere e creare danni.

Ciò è possibile grazie alla tecnologia Smart Sensing di Samsung, che permette a Samsung VR05R5050WK/ET di mappare la vostra casa in modo preciso ed a cui si aggiungono un sensore giroscopico, per evitare spiacevoli incidenti da caduta, ed un sensore anti-collusione, che riduce la velocità in prossimità di ostacoli.

Dotato di una batteria da 3400 mAh, capace di mantenere costante la potenza di aspirazione per 150 minuti di pulizie continuative, Samsung VR05R5050WK/ET è insomma un ottimo prodotto, a dir poco ideale per chi, pur abitando in un appartamento di piccole o medie dimensioni, vuole munirsi di un sistema di pulizia automatico pratico e funzionale.

Il bello, come detto in apertura, è che grazie ad Amazon questo ottimo aspirapolvere smart può oggi essere vostro con uno sconto del 55%, corrispondente a ben 220 euro di sconto sul prezzo originale!

