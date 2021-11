Sconto da non credere su questa TV Samsung QLED su eBay

Black Friday e Cyber Monday sono ufficialmente terminati ma, come da tradizione, diverse offerte rimangono attive ancora per un po’, permettendo ai ritardatari di riuscire a fare l’affare dell’anno. Uno dei portali dove sarà ancora possibile risparmiare cifre elevate è eBay, il quale anche oggi vi darà l’opportunità di portarvi a casa il meglio di ogni categoria merceologica usufruendo delle stesse percentuali di sconto che abbiamo visto nei giorni scorsi.

Come saprete, quando si parla di eBay si ha a che fare con un catalogo prodotti immenso, la cui quantità di offerte farà in modo che non basti un minuto per scoprirle tutte. Ad ogni modo, il portale ha deciso di semplificarci la vita, mettendo l’affare del giorno in primo piano. A tal proposito, in evidenza vi è la smart TV Samsung QLED QE55Q80AATXZT, un modello che senza sconti costerebbe oltre 1.000€ ma che potrà essere acquistata in queste ore a 699,99€. Si tratta del modello da 55 pollici con pannello QLED e tecnologia Direct Full Array, ossia quella che garantisce neri profondi e bianchi purissimi grazie ad un numero elevatissimo di LED.

Un TV dalla qualità incredibile, che fa sì che sia perfetto non solo per la visione di film e serie TV, ma anche per il gaming. Con l’apposita modalità, infatti, il pannello raggiunge i 120Hz, garantendovi la massima fluidità, zero ritardi nel riprodurre le immagini a schermo e nessun effetto mosso. A dimostrazione di come il Samsung QLED QE55Q80AATXZT sia stato pensato anche per il gaming è la presenza della GameBar che, oltre a permettervi di regolare gli input, FPS, HDR e le varie impostazioni delle cuffie wireless, vi consentirà di settare il pannello in formato Super Ultrawide, riproducendo le immagini come se fossero riprodotte su uno schermo 32:9. Una funzione che verrà apprezzata da tanti videogiocatori, soprattutto per coloro i quali giocano a titoli in cui l’ampia visione laterale potrebbe fare la differenza.

Se avete un dispositivo compatibile, il Samsung QLED QE55Q80AATXZT vi permetterà poi di accedere al vostro PC, portatile o smartphone direttamente dal televisore tramite il collegamento da remoto, facendo sì che possiate visualizzare il contenuto del vostro dispositivo mobile su un pannello più grande, facilitando così anche eventuali modifiche su documenti e foglio di lavoro. Un TV quindi che sa essere anche produttivo, a cui non gli mancano infine gli assistenti vocali come Alexa, Google Assistant e Bixby della stessa Samsung.

Come avrete notato, le offerte continuano anche se il Black Friday è passato, motivo per cui occorre tenere sempre gli occhi aperti per non lasciarsi sfuggire le ottime occasioni come questa, occasioni che vi ricordiamo si trovano tutte sulla pagina dedicata alle offerte di eBay. Infine, vi invitiamo ancora una volta ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buon divertimento!

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!