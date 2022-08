Se siete prossimi alle partenze estive e prevedete di effettuare un lungo viaggio in auto, allora fermatevi un attimo qui prima di partire! Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon è in vendita a prezzo scontato un pratico e utilissimo kit per la foratura gomme, a dir poco fondamentale per qualsiasi automobilista, specie se in vacanza.

Il prezzo, del resto, è molto intrigante: parliamo, infatti, di appena 30,90€, a fronte dei 36 euro originali. Uno sconto piccolo, certo, ma comunque ottimo per questo kit tutto compreso, il cui utilizzo non è solo rapido e semplice, ma vi permetterà di fare il tutto anche senza smontare la gomma!

Questo kit è semplice da utilizzare, ma indubbiamente efficiente ed utile, e potrebbe davvero fare la differenza in caso di bisogno, non solo nell’affrontare una lunga tratta in auto come nel periodo vacanziero.

Il kit è sostanzialmente composto da 2 elementi: una pompa per il gonfiaggio delle ruote, ed uno spray sigillante da 473 ml, a cui si aggiungono alcuni accessori per adattare il boccaglio della pompa a diversi ingressi (ad esempio palloni o dispositivi gonfiabili come materassini e affini), un manuale di istruzioni e una pratica custodia con cerniera.

Anche l’utilizzo è davvero semplice e pratico, e consta in 4 fasi che, per altro, vanno affrontate senza rimuovere la ruota dall’auto, ma semplicemente sgonfiandola, rendendo l’intera procedura non solo semplice ed alla portata di tutti, ma anche priva dell’utilizzo di qualsiasi strumento o arnese aggiuntivo.

L’intera operazione vi impiegherà, e vi garantirà una rimessa in marcia in sicurezza, il tutto senza rischi, a patto che le forature non superino i 6 millimetri. Il collante, inoltre, è atossico, non corrosivo, e non danneggerà in alcun modo né gli pneumatici né, eventualmente, i cerchioni, per il massimo della sicurezza!

Insomma, parliamo di un prodotto davvero utile e pratico che, venduto com’è al prezzo di appena 30,90€, vi permetterà di mettevi in viaggio con serenità, consci che qualora ce ne fosse bisogno, non resterete per strada in attesa di soccorsi. Per questo, vi suggeriamo caldamente l’acquisto, visitando direttamente la pagina del portale dedicata alla promo.

