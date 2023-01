Se state pensando di acquistare un monitor perfetto per lavorare ai vostri progetti di grafica oppure di editing foto e video, vi consigliamo di non perdervi lo sconto applicato su questo fantastico modello MSI. Il Summit da 32″, infatti, è disponibile ad appena 629,99€ invece di 899,99€, un prezzo folle per un top di gamma in grado di assicurarvi colori iper realistici, con sfumature pure e precise.

Il pannello 4K Ultra HD vi assicura una risoluzione di 3840 x 2160, per non perdere nemmeno un dettaglio del vostro lavoro! Data la validità di questo ribasso, il nostro consiglio è di portare a casa il monitor quanto prima, fintanto che il prezzo è tanto vantaggioso.

L’MSI Summit da 32″ è dotato di un pannello IPS che vi permette di godere di tinte pure e realistiche, con un colore più preciso e un più ampio rapporto di contrasto, combinati appositamente per offrire la massima qualità possibile. Il modello in questione è pre-calibrato in fabbrica, sottoposto a severi test per garantire gradazioni di colore più fluide, migliore uniformità e alta precisione.

Da non sottovalutare il contrasto più ampio tra le aree più luminose e scure del monitor, con conseguente esperienza di visione HDR ricca e vivida. Non meno importante, il Summit da 32″ riesci a rilevare automaticamente la luce ambientale, in modo tale da regolare in modo intelligente la luminosità e la temperatura di colore per rendere il vostro lavoro sempre impeccabile. Non meno importante, gli ampi angoli di visione a 178 gradi garantiscono una minima distorsione delle sfumature anche quando non si sta visualizzando un’immagine frontalmente!

All’interno della confezione troverete anche un monitor hood, ovvero una copertura dello schermo che aiuta a proteggere e bloccare la luce ambientale esterna. Non solo può ridurre l’abbagliamento e la distrazione, ma può anche avere un effetto sorprendente sulla precisione cromatica percepita in determinate condizioni d’illuminazione. Vi regala non solo un ambiente tool-free, ma nel caso di editing di immagini professionali, farà la differenza nel garantire la qualità del vostro lavoro e della gestione del colore.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina eBay dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento dell’articolo.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!