Se state pensando di acquistare un prodotto che vi possa aiutare a cucinare in maniera rapida e sana, vi consigliamo di non farvi scappare l’offerta disponibili su questa fantastica friggitrice ad aria a marchio Philips. L’Airfryer Essential è disponibile, solo per il momento, al prezzo di occasione di 109,99€ invece di 174,99€!

Un ribasso davvero imperdibile, tenendo presente che ci stratta di un prodotto di ottima qualità, ideale per cucinare praticamente qualsiasi cosa grazie alla fantastica tecnologia airfryer low-fat. Dato che non sappiamo quante siano le unità a disposizione, vi consigliamo di non farvi scappare l’occasione e acquistare l’articolo quanto prima!

Stiamo parlando di un prodotto capiente, dotato di un recipiente da 4,1 L e 1 cestello da 0,8 kg che vi consentono di cucinare dal pollo alle patatine passando per verdure grigliate e dolci. Ovviamente, potrete sfruttare ben 7 programmi differenti di cottura, per arrostire, grigliate e molto altro, direttamente preimpostabili tramite il display touch.

Non meno importante, questa friggitrice ad aria vi assicura piatti sani e gustosi, fino al 90% meno grassi. La tecnologia Rapid Air con l’esclusivo design a “stella marina” crea una circolazione ottimale dell’aria calda per cucinare cibi croccanti e teneri anche senza aggiungere olio. Una proposta davvero imperdibile, soprattutto ora che è in super sconto!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento dell’articolo.

