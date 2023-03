Con l’arrivo dei prodotti dell’internet of things, che hanno reso smart anche gli oggetti più comuni, come lavatrici e lampade da salotto, si sono rinnovati in modo interessante anche i prodotti per gli animali, oggi più intelligenti e attenti che mai, ed utili anche per fugare, se non azzerare, diverse preoccupazioni per i nostri amici a 4 zampe, come ad esempio lo smarrimento.

I collari, in tal senso, sono diventati un must per i possessori di animali come cani e gatti, e grazie alla tecnologia sempre connessa, è oggi possibile acquistare collari che monitorino l’attività dei nostri animali domestici e, oramai, anche alcuni aspetti relativi alla loro salute.

Certo, i migliori prodotti non sempre sono a buon mercato ma, proprio per questo, se siete alla ricerca di un collare smart che sia funzionale, ma anche e soprattutto che goda di diverse d utili caratteristiche, allora vi suggeriamo di non lasciarvi scappare questa ottima offerta, perché relativa ad uno dei migliori collari smart in circolazione, specie per il suo rapporto qualità/prezzo!

Stiamo parlando di Kippy Evo, un prodotto dell’omonima azienda di articoli smart per animali, e che grazie ad Amazon potrete acquistare ad un prezzo davvero conveniente: appena 33,04€, contro i 59,99€ del prezzo originale!

Un vero e proprio affare, con uno sconto corrispondente addirittura al 45%, per un prodotto che non solo vi permetterà di tenere sotto controllo il vostro cucciolo, grazie ad un tracker GPS per la localizzazione in tempo reale, ma che vi permetterà anche di monitorarne le attività tracciando, ad esempio, un recinto virtuale che vi permetterà di ricevere una notifica qualora il cane o il gatto ne superino i limiti.

Oltre a ciò, Kippy Evo permette anche di utilizzare alcune funzioni di monitoraggio utili a tenere sotto controllo la salute del vostro animale il che, ad esempio, può tornare utile per quegli amici a 4 zampe che sono stati da poco ospedalizzati, o che soffrono di specifiche patologie. Parliamo, infatti, di parametri come i passi, la corsa, i minuti di movimento, il sonno o anche le calorie consumate: tutti dati utili che potrete utilizzare per monitorare lo stato di salute del vostro animale, e che il dispositivo raccoglierà grazie alla comoda connessione con il vostro smartphone, tramite apposita app.

Ciò detto, non ci resta che suggerirvi di vistare subito la pagina Amazon per l’acquisto del prodotto, con l’invito a provvedere subito a metterlo nel carrello, prima che esso vada esaurito del tutto o, peggio, che l’offerta termini prematuramente.

