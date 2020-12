Sconto del 50% su Echo, Fire TV e Kindle per Natale!

Le grandi offerte di Amazon dedicate al Natale continuano, e tra le tantissime promozioni che riguardano gli articoli più variegati, sul portale in queste ore è possibile acquistare i dispositivi Amazon con sconti che arrivano fino al 50%, includendo anche molti articoli arrivati recentemente sul mercato. Vista la super convenienza di questa iniziativa, e per evitare di ricevere i vostri acquisti dopo le feste, rimane più che mai valido il nostro suggerimento di approfittarne subito, magari per qualche idea regalo dell’ultimo minuto!

Grazie a questa promozione è possibile trovare molti dispositivi Amazon Echo scontati del 50%! Tra le versioni a prezzo scontato è incluso anche il recente Echo Dot di 4^ generazione che ora costa appena 29,99€ contro i 59,99€ di listino, diventando una vera occasione imperdibile per tutti coloro che aspettavano ancora a fare il primo passo verso una casa smart. Dotato di una particolare forma sferica e compatta, l’Echo Dot di 4^ generazione è realizzato con materiali riciclati, sia la plastica che il tessuto, questa nuova versione del dispositivo Echo Dot di 4^ generazione è migliorata sotto l’aspetto tecnico per riprodurre in maniera ottimale la musica ed i vari suoni, ed inoltre con il sistema multistanza è possibile sentire lo stesso contenuto simultaneamente nei vari ambienti di casa.

Ovviamente anche in Echo Dot di 4^ generazione alcune funzioni rimangono invariate come la possibilità di fare chiamate, accedere ad informazioni come le notizie, meteo o le informazioni sul traffico ma sono state implementate anche le specifiche per la salute e la guida Tv, ed ovviamente poi c’è Alexa che è in grado di gestire gli altri dispositivi smart di casa con un semplice comando vocale. Come in tutti gli altri dispositivi realizzati da Amazon, anche nell’Echo Dot di 4^ generazione la protezione della privacy è importante, ed infatti è possibile attraverso un apposito pulsante disattivare i microfoni e gestire le varie registrazioni vocali per leggerle, ascoltarle o eliminarle.

