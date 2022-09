Se avete scoperto che la vostra lavatrice non è adatta per sostenere i rincari energetici di fine anno o, peggio ancora, non lava con la stessa qualità di prima, potreste approfittare di questa offerta eBay per acquistare un modello di ultima generazione che, oltre a permettere ai vostri panni di tornare a essere lavati in modo ottimale, forse risulterà anche più efficiente lato energetico del vostro attuale elettrodomestico, un fattore non di poco conto in questo periodo di rincari.

La protagonista di questa offerta a tempo limitato è la Samsung WW10T534DAT, una lavatrice che sfrutta l’intelligenza artificiale per far sì che i vestiti vengano lavati in maniera impeccabile e, per questo, il suo prezzo originale supera i 1.000€. Non preoccupatevi, poiché in queste ore serviranno solo 549,90€ per portarsi a casa questo concentrato di tecnologia a marchio Samsung. Come accade quasi sempre in queste occasioni speciali, le scorte sono limitate, quindi consigliamo di ultimare l’acquisto rapidamente per non rischiare di perdere questo affare, al momento disponibile solo su eBay.

Come anticipato, uno degli elementi che permette alla Samsung WW10T534DAT di essere tra le migliori lavatrici in commercio è l’intelligenza artificiale, che non si limita solo a suggerire il programma di lavaggio più adatto per un determinato carico (tenendo in considerazione anche le condizioni climatiche esterne), ma anche di comunicarvi le azioni da eseguire per consentire all’elettrodomestico di funzionare sempre al massimo delle prestazioni, oltre ad aiutarvi a risolvere eventuali problemi con l’aiuto dell’app dedicata, scaricabile sul vostro smartphone o tablet.

La Samsung WW10T534DAT può inoltre contare sulla tecnologia Smart Link di Samsung, che permette alla lavatrice di comunicare con un altro elettrodomestico dello stesso brand, ad esempio con un’asciugatrice compatibile con la suddetta tecnologia, e fare in modo che al termine del lavaggio venga impostato automaticamente sull’asciugatrice il programma adatto per asciugare i panni appena lavati.

Una lavatrice con tutti i crismi, come testimonia anche il sofisticato ecodosatore, che calcola l’esatta quantità di detergente e ammorbidente che serve per un determinato carico, lasciando a voi solo il compito di riempire il dispenser. Questo accorgimento riduce sprechi e fatica, così come il cestello, progettato per mantenere le guarnizioni della lavatrice sempre pulite.

Se siete interessati a dare uno sguardo più approfondito al prodotto, scoprendo come funziona il vapore igienizzante e molte altre funzionalità di questo elettrodomestico, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare sulla pagina eBay, attraverso la quale potrete infine aggiungere il prodotto nel carrello e completare l’acquisto a questo prezzo imbattibile.

