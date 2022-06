Siete alla ricerca di un epilatore in grado di sostituire la ceretta a un prezzo vantaggioso? Se queste sono le vostre esigenze, allora vi interesserà sicuramente l’offerta che eBay ha riservato al Braun Silk-épil 9 Flex 9, tra gli epilatori più richiesti ed efficienti disponibili sul mercato.

Il prezzo di listino di 219,90€ scende a soli 99,90€, oltrepassando la soglia del 50% di sconto. Il risparmio è così elevato al punto che non conviene considerare le proposte della concorrenza, visto che vendono questo epilatore a un prezzo più alto. Le quantità disponibili su eBay, tuttavia, sono limitate, pertanto approfittatene prima che un eventuale forte richiesta faccia esaurire le scorte.

Il Braun Silk-épil 9 Flex 9 è il primo epilatore elettrico da donna a implementare una testina completamente flessibile, che vi consentirà di depilarvi e di raggiungere le zone più difficili con serenità. Il trattamento lascerà la pelle liscia per settimane grazie alla tecnologia MicroGrip, che garantisce risultati migliori rispetto alla classica ceretta. Quest’ultima, infatti, è in grado di catturare peli fino a 1,5 mm, tre volte meno rispetto al livello di precisione assicurato da questo epilatore Braun, che può vantare un taglio efficace fino a 0,5 mm.

Un prodotto ottimo quindi, capace di sostituire la ceretta che, oltre a garantire risultati meno accurati rispetto a quelli offerti dal Braun Silk-épil 9 Flex 9, può provocare anche irritazioni cutanee nelle zone più delicate del corpo. I vantaggi di affidarsi a un epilatore come quello appena scontato da eBay coinvolgono anche la parte economica, dato che la spesa sarà una tantum e il prodotto funzionerà per anni. Insomma, se cercate una soluzione che vi consenta di epilarvi in modo confortevole sia nella vasca da bagno che sotto la doccia, il Braun Silk-épil 9 Flex 9 è tra le migliori scelte che possiate fare, soprattutto oggi grazie al fantastico sconto applicato da eBay.

I requisiti per essere un ottimo affare ci sono tutti e, a questo punto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina eBay dedicata a questa offerta, così che possiate trovare e aggiungere velocemente il prodotto nel carrello.

