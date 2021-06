Sconto del 60% su Intego Mac Internet Security X9, il miglior software di sicurezza per MacOS!

Al giorno d’oggi proteggersi da attacchi informatici esterni, come virus e malware, è diventato praticamente indispensabile per custodire la propria privacy e, soprattutto, i propri dati. Sebbene si pensi che i Mac siano praticamente impenetrabili, i dispositivi prodotti dalla Apple non sono immuni da attacchi di malintenzionati, motivo per cui vi segnaliamo una nuova promozione che coinvolge la suite Intego Mac Internet Security X9.

Intego sviluppa di soluzioni per la sicurezza informatica ed opera in questo mercato da più di vent’anni. Vista l’esperienza pluriennale del produttore, il Mac Internet Security X9 è un software che fornisce un’ottima protezione contro virus e minacce, secondo numerosi test effettuati da enti indipendenti come AV-Test.

Tra le tante funzioni di Mac Internet Security X9 citiamo il sistema di firewall intelligente con anti-spyware integrato, che protegge la privacy (documenti, dati sensibili e cronologia di ricerca) da qualsiasi attacco esterno e dalle app di terze parti. Inoltre, vanta un’interfaccia intuitiva e facile da utilizzare, fin dal suo primo avvio.

L’abbonamento per un anno di Intego Mac Internet Security X9 è attualmente disponibile al prezzo di 19,99€ anziché 49,99€, grazie ad uno sconto del -60%. Mentre, la sottoscrizione di due anni ha un costo di 37,99€ anziché 92,99€. Entrambi gli abbonamenti proteggono un solo dispositivo per volta, ma è possibile aggiungere altri Mac con qualche decina di euro in più.

Al pacchetto completo è possibile anche aggiungere il servizio di VPN al costo di 19,99€ ogni anno. Permette di ottenere un’ulteriore protezione dal monitoraggio dei dati e dalle intercettazioni, oltre ad essere pienamente oscurato da eventuali esposizioni oppure fughe di dati e ignorare tutti i filtri di censura (come restrizioni geografiche).

» Clicca qui per acquistare la suite Intego Mac Internet Security X9 «

La suite di protezione “Mac Internet Security X9” di Intego garantisce ottimi risultati, in un periodo in cui è particolarmente difficile proteggersi da attacchi esterni, e rappresenta dunque un buon investimento da tenere in considerazione. Prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi consigliamo di seguirci in vista degli imminenti sconti dell’Amazon Prime Day 2021, e vi invitiamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

