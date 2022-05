Se siete alla ricerca di un robot aspirapolvere in grado di occuparsi della vostra casa in tutta autonomia, rimuovendo lo sporco e lavando i pavimenti, allora l’offerta che Amazon propone oggi è di quelle da non lasciarsi scappare, perché vi permetterà di acquistare un prodotto eccezionale con uno sconto di 200€ sul suo prezzo di listino!

Parliamo dell’Ecovacs Deebot X1 Turbo, robot aspirapolvere premium caratterizzato da tecnologie estremamente efficienti e in grado di semplificare la pulizia dell’abitazione, disponibile con questa promozione a 1.099,00€, con uno sconto del 15% rispetto all’originale prezzo di 1.299,00€.

Il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot X1 Turbo è progettato per tutte quelle persone che non possono occuparsi quotidianamente della propria abitazione, offrendo in tutta autonomia una pulizia approfondita da polvere, sporco e impurità sfruttando la sua grande potenza di 5000PA di aspirazione, che lo rende molto efficiente anche sui tappeti. È in grado inoltre di lavare a fondo i pavimenti grazie al sistema pressurizzato rotante Turbo 2.0, che rimuove anche le macchie più ostinate, operando su aree fino a 360mq grazie al serbatoio da ben 4 litri d’acqua presente sulla stazione di pulizia automatica.

Grazie alla sua telecamera frontale rinnovata e la tecnologia AIVI 3D di rilevamento della profondità, questo robot è in grado di muoversi per la casa identificando con precisione fino a 18 tipi di ostacoli comuni, come scarpe, calzini e cavi, evitandoli per ridurre al minimo le possibilità di inceppamento, anche di notte. Nel mentre il TrueMapping 2.0 gli consente di tracciare una pianta dell’abitazione fino a 3 piani + 1, arrivando a conservare in memoria mappe 2D per 3 case differenti.

Ecovacs Deebot X1 Turbo incorpora anche funzioni smart che si interfacciano con l’app dedicata, permettendo di utilizzare le mappe create per scegliere i migliori percorsi di pulizia e controllare in tempo reale i suoi movimenti per la casa, mostrando le immagini della telecamera frontale sul nostro smartphone e permettendovi di interagire via voce con chiunque si trovi in prossimità del robot. La sua batteria ad alta capacità da 5200 mAh consente una grande autonomia, permettendo un utilizzo fino a 260 minuti con una sola ricarica, potendo così occuparsi velocemente anche delle abitazioni più grandi.

Nel complesso parliamo di un robot aspirapolvere moderno, dalle elevatissime prestazioni, in grado di offrire un supporto insostituibile a tutte le persone che a causa di una vita lavorativa frenetica non possono dedicare troppo tempo alla casa. Grazie a questa offerta, che propone Ecovacs Deebot X1 Turbo al suo prezzo migliore di sempre, potrebbe essere arrivata l’occasione giusta di cambiare le vostre abitudini in fatto di pulizie domestiche.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

