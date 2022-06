Vi segnaliamo un’offerta davvero imperdibile su Amazon, perché relativa ad uno dei migliori prodotti in circolazione, almeno per ciò che concerne l’ormai fitto panorama degli aspirapolvere robot che, come saprete, nel corso degli ultimi anni ha visto la nascita di un numero pressoché infinito di marchi.

Questo, però, è un marchio di serie A, ormai tra i punti di riferimento del settore, e qui presente con un dispositivo davvero ottimo sotto ogni punto di vista! Parliamo, infatti, del Deebot X1 Turbo prodotto da Ecovacs, un aspirapolvere che non solo aspira, ma che anche lava e, in più, si ricarica e si svuota da solo!

Parliamo di pura tecnologia smart, oggi in sconto su Amazon al prezzo di 1.099,00€, contro i 1.299,00€ necessari per l’acquisto! Un prezzo certamente non per tutti, ma giustificato dalla qualità del prodotto e dalla sua tecnologia giacché, come detto, si tratta di un dispositivo totalmente autonomo!

Deebot X1 Turbo, infatti, dispone di una comoda e funzionale stazione di ricarica che, oltre a tenere operativo l’aspirapolvere, è anche in grado di svuotarlo e ricaricalo. disponendo di due serbatoi separati per l’acqua pulita e quella di scarico, entrambi della capienza di 4 litri, più che sufficienti per la pulizia di circa 360 metri quadrati.

Tutte le operazioni sono automatizzate, ed ottimizzate non solo per garantire la sicurezza (e le perdite di acqua), ma anche per impedire il nascere di cattivi odori, dati dal ristagno dell’acqua di scarico. Deebot X1 Turbo, in sintesi, lavora nel massimo dell’efficienza e della pulizia, sia che si tratti di lavaggio che di aspirazione, visto che può contare sul motore più potente mai prodotto da Ecovacs, capace di raggiungere i 5000 Pa di forza d’aspirazione.

Inoltre, parliamo di un robot che è equipaggiato con l’efficiente tecnologia AIVI 3D di Autopilot, integrata con la visione e il rilevamento delle informazioni sulla profondità. Questo rende Deebot X1 Turbo un aspirapolvere robot potente e preciso, perfettamente in grado di orientarsi in qualsiasi ambiente domestico, evitando accuratamente non solo inciampi ed ostacoli, ma anche e soprattutto le cadute. Addirittura il software è così preciso e funzionale, da rendere questo aspirapolvere in grado di rilevare anche ostacoli come calzini, cavi o tappeti, la qual cosa non è affatto scontata per questo tipo di prodotti.

Questo è possibile anche grazie alla tecnologia di mappatura SLAM TrueMapping 2.0, che rende questo robot smart in grado di mappare casa in modo più veloce e preciso rispetto alla gande maggioranza dei prodotti della concorrenza, potendo mappare automaticamente non solo un unico piano, ma molteplici, così che possa essere utilizzato anche in abitazioni con più piani, mantenendo lo stesso livello di efficienza e pulizia di sempre.

Potente, versatile ma anche “duro a morire” grazie alla sua batteria da 5200 mAh, Deebot X1 Turbo può essere controllato via app o controlli vocali, e dispone persino di una fotocamera frontale Starlight, che permette di visualizzare la vostra casa in tempo reale, ed anche in condizioni di scarsa illuminazione il che, ad esempio, rende il robot utile qualora vogliate fare “un giro per casa” quando lontani dalle mura domestiche, anche solo per controllare che tutto sia al proprio posto.

Insomma: potente, smart, ed in grado di pulire casa in totale autonomia, Deebot X1 Turbo è un aspirapolvere robot con tutti i crismi che, venduto com’è in sconto di 200 euro, rappresenta certamente una bella occasione d’acquisto! Per questo, non ci resta altro da fare che rimandarvi direttamente alla pagina del prodotto, suggerendovi di acquistarlo prima che il prezzo torni alle origini.

