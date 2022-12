Se state cercando una smart TV dalle performance eccellenti per vedere film e serie di Natale, vi invitiamo a dare uno sguardo al modello Samsung QE55Q60BA Ultra HD da 55″, venduto su eBay ad un prezzo davvero imperdibile! Per il momento, potrete portarlo a casa al costo di appena 599,00€ invece di 1.049,00€. Un’offerta senza precedenti per una smart TV di fascia alta come questa, in ribasso di ben 450€ rispetto al prezzo di listino.

Il televisore Samsung in questione vi assicura una risoluzione in 4K, in grado di mostrarvi anche le più piccole sfumature grazie alla fantastica tecnologia Quantum Matrix Technology. Non meno importante, grazie al volume colore al 100%, il pannello vi offre dettagli nitidi con un’eccezionale messa a fuoco per una qualità dell’immagine straordinariamente naturale. Data lo sconto disponibile su questo articolo, vi invitiamo a effettuare il vostro acquisto fintanto che è ancora in ribasso!

Come vi abbiamo accennato nell’introduzione, questa smart TV è pensata appositamente per riuscire a mostrarvi fino a 1 miliardo di sfumature di colori, intensi e brillanti al 100% grazie alla tecnologia Quantum Dot. La gamma QLED di Samsung, infatti, utilizza questa feature tecnica per trasformare la luce in uno spettro cromatico straordinariamente potente, per immagini dalle tinte estremamente realistiche.

Il pannello, infatti, si occupa di risaltare la definizione delle sfumature più chiare e di quelle più scure con Quantum HDR. Grazie a questa rivoluzionaria tecnologia, la mappatura cromatica dinamica del processore riesce a creare neri più profondi e bianchi particolarmente brillanti. Da non sottovalutare che si tratta anche di un TV smart più che intelligente: sa quando alzare o abbassare automaticamente il volume, in base al rumore nella vostra stanza, e riesce a calibrare l’immagine sullo schermo in base alle condizioni di luce nella stanza.

In più, con Samsung Smart Hub e Samsung Gaming Hub, potrete accedere ai programmi, ai giochi e alle app che preferite in pochi passaggi e nella massima velocità. L’interfaccia semplice e dinamica, vi permetterà di vedere i vostri contenuti preferiti in un batter d’occhio e vi consentirà di giocare ai titoli Xbox senza console, e senza dover scaricare alcun titolo, grazie al cloud gaming.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina eBay dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili. Inoltre, se state ancora cercando dei prodotti per amici e parenti in vista del Natale, vi invitiamo a dare un’occhiata alla nostra rassegna dedicata alle migliore idee regalo del periodo!

