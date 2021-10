Sconto di 700€ sul notebook Lenovo Legion 7: che affare!

Apriamo questa nuova giornata di offerte di ottobre, segnalandovi quella che è una nuova e straordinaria offerta approdata sulle pagine di Amazon che, come avrete notato, nell’ultimo periodo si sta dando un gran da fare nello scontare notebook di altissimo livello!

E così, se ieri vi avevamo proposto il leggerissimo e performante MSI Stealth 15M (per altro oggi ancora in sconto!), oggi è il turno di un altro prodotto di fascia alta, proveniente però dalla ricchissima scuderia Lenovo. Stiamo parlando del potente e bellissimo Lenovo Legion 7, che grazie ad Amazon può essere vostro con ben 700€ di sconto, passando così dagli originali 2.899,00€ a 2.199,00€!

Certo, un prezzo non ancora per tutti, ma comunque vantaggioso se il vostro obiettivo è quello di portarvi a casa un prodotto di fascia alta coadiuvato da un design pulito ed elegante, oltre che da performance di tutto rispetto.

Disegnato con uno chassis rivestito in alluminio, e un peso complessivo di 2,25 kg, Lenovo Legion 7 è un notebook da gaming potente e stiloso, che vanta al suo interno una componentistica di tutto rispetto, pensata per offrire al giocatore tutto il necessario per godere dei propri titoli preferiti. Al suo interno, infatti, Lenovo Legion 7 è equipaggiato con un processore Intel Core i7-10875H di decima generazione da 5.1GHz, coadiuvato da un’ottima GPU Nvidia RTX 2070 Super Max-Q, così che sia più che in grado di reggere anche le più recenti esperienze di gioco, con ben pochi compromessi.

A completare il quadro delle performance ci sono poi due unità di archiviazione SSD, una da 512 GB e l’altra da 1 TB SSD, e 2 banchi RAM ad altre prestazioni da 8 GB SO-DIMM DDR4-3200, con anche la possibilità di espandere la memoria fino a 32 GB!

Insomma, dal punto di vista tecnico Lenovo Legion 7 è più che in grado di affrontare qualsiasi sfida da parte dei titoli più esosi in termini di prestazioni, anche se siamo solo all’inizio! Legion 7, infatti, vanta anche uno schermo da 15,6″ di rara bellezza, e con risoluzione Full HD, in grado di offrire un contrasto elevato ed un’ottima saturazione del colore con gamma cromatica Adobe RGB e standard VESA DisplayHDR 400, così che i neri siano profondi ed intensi, ed i colori più chiari risultino luminosi e realistici. A ciò, si aggiunge il supporto alla tecnologia Dolby Vision, in grado di offrire un coinvolgimento di stampo cinematografico. Infine, grazie al supporto alle tecnologie OverDrive e Nvidia G-Syn, Lenovo Legion 7 vi garantirà un frame rate ultra-fluido, con frequenze di aggiornamento che raggiungono i 240 Hz e tempi di risposta inferiori a 1 ms, annullando così ogni eventuale problema relativo a sfarfallii o tremolii dello schermo.

Insomma, Lenovo Legion 7 è un notebook davvero eccezionale! Una scelta sensatissima, specie considerando quella che è la situazione relativa alla produzione delle componenti hardware, come ad esempio le GPU, ancora stagnante dopo lo stop causato dal COVID-19. Per questo, vi suggeriamo caldamente l’acquisto, ben chiaro che Lenovo Legion 7 è comunque solo uno dei tanti prodotti in sconto oggi su Amazon, motivo per cui vi invitiamo a consultare quella che è l’intera pagina dedicata agli sconti. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!