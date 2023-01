Se state pensando di sfruttare i saldi del periodo per acquistare una fantastica smart TV top di gamma a un prezzo più che vantaggioso, il nostro consiglio è di dare uno sguardo al modello LG 65NANO966 8K da 65″, disponibile su eBay in super ribasso! Per il momento, potrete acquistarlo ad appena 799,00€ invece di 1.599,00€, un costo bassissimo se pensate che si tratta di un articolo in grado di assicurarvi la risoluzione in 8K al prezzo di una smart TV in 4K.

Il TV in questione ha tutto quello di cui necessitate per la visione di film, serie e match sportivi in una qualità senza precedenti! Dalla tecnologia Nano Color per sfumature realistiche e dettagliate fino al Processore α9 Gen 4 Intelligent 8K e all’AI Upscaling, il modello in questione saprà come assicurarvi il meglio.

Perché scegliere proprio questa smart TV? Perché i colori super brillanti garantiti dal pannello permettono al TV LG NanoCell di distinguersi all’istante da un tuo dispositivo con display LCD qualsiasi. La combinazione di sfumature realistiche e schermo Real 8K, infatti, assicura immagini di altissima qualità grazie ai circa 33 milioni di pixel di cui è provvisto il modello. L’ideale per un esperienza ancora più coinvolgente!

Inoltre, il TV LG sfrutta le nanoparticelle della tecnologia Nano, per filtrare e raffinare al meglio i colori, rimuovendo le impurità dalla lunghezza delle onde RGB. Il risultato? Sul pannello compariranno solo sfumature estremamente precise e pure. Non meno importante, il Full Array Dimming permette al TV di controllare ciascuna area di retroilluminazione, per visualizzare neri più profondi e ridurre al minimo il fenomeno del backlight bleeding, per contrasti più nitidi che mai.

Il comparto audio è un ulteriore punto a favore in quanto, basandosi su dati di oltre 17 milioni di punti sonori, riesce a identificare voci, effetti e frequenze per ottimizzare il suono in base al tipo di audio. Da non sottovalutare anche le tecnologie Dolby Vision IQ e Dolby Atmos che regolano in maniera intelligente le impostazioni delle immagini in base al tipo di contenuto e all’ambiente circostante e assicurano un audio surround multidimensionale: una combinazione vincente che crea risultati cinematografici mozzafiato.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina eBay dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento degli articoli.

