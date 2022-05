Se siete alla ricerca di una bici elettrica top di gamma ad un prezzo super conveniente, vi consigliamo di dare uno sguardo a questa fantastica offerta disponibile da Amazon. Al momento, potrete acquistare il modello e-Bike X6 a marchio Nilox, al costo di soli 869,00€ invece di 1.399,00€.

Questa mountain bike con pedalata assistita è stata realizzata in collaborazione con National Geographic ed è l’ideale per percorrere lunghe distanze, anche in piena città. Trattandosi di un’offerta molto interessante, conveniente e di cui non sappiamo quante siano le unità ancora disponibili, vi consigliamo di sfruttarla il prima possibile.

Si tratta di una mountain bike pensata per assicurarvi il massimo della stabilità su ogni tipo di terreno, che sia in piena campagna o in città. Avendo in dotazione delle ottime sospensioni anteriori, vi permetterà di percorrere tratti outdoor, su strada o fuori strada, senza avere paura di sbilanciarvi e con un livello di ammortizzazione di assoluto livello.

I freni a disco e gli pneumatici sono un’ulteriore garanzia per quanto riguarda la qualità della e-Bike X6 Nilox. I primi vi garantiscono degli spazi di frenata molto ridotti, mentre le ruote ampie 27.5” x 2.10” sono ideali per agevolare la vostra pedalata, in qualsiasi condizione. Non meno importante anche il comando Revoshift presente sul manubrio! Grazie a questa feature potrete passare facilmente da una marcia all’altra con il minimo sforzo, spostando le mani solo di pochi centimentri.

Nel caso aveste dei dubbi per quanto riguarda l’effettiva durata della pedalata assistita, ci teniamo a precisare che la batteria LG da 36 W vi garantisce fino a 60 km di autonomia a un massimo di 25 km/h. Una volta scarica, vi basterà aspettare un ciclo di sole 4 o 5 ore. Inoltre, trattandosi di una mountain bike di prima qualità, dispone anche di un comodo display LCD per gestire le luci, accendere e spegnere il motore, visualizzare l’autonomia residua e la velocità effettiva della vostra bicicletta. Il tutto, ve lo ricordiamo, è disponibile con uno sconto di ben 500,00€.

