Sconto folle su questo frigorifero LG da Mediaworld, oltre 3000€ di sconto

Se siete amanti dei grandi frigo americani e stavate pensando di acquistarne uno questa potrebbe essere l’occasione giusta. Infatti, nel Solo per Oggi di MediaWorld, proprio oggi trovere un’offerta tra le migliori che abbiamo mai visto su questa tipologia di prodotti.

Si tratta per l’appunto di un frigorifero americano, ovvero un modello a due porte, all’interno del quale sono presenti sia il frigo che il congelatore, posizionati uno di fianco all’altro. In particolare, parliamo dell’LG InstaView GSX960NSAZ, un elettrodomestico dal costo elevatissimo a cui il noto portale ha deciso di tagliare il prezzo di oltre il 50%, rendendo questa una delle occasioni di risparmio più alte mai registrate. In soldoni, parliamo di un ribasso di 3.150€, cifra che fa crollare il prezzo originale di 4.699,00€ a 1.549,00€.

Come anticipato, si tratta di un frigorifero dalle dimensioni ben oltre alla media, ideale per le grandi cucine o per chi è solito conservare enormi quantità di alimenti. LG InstaView GSX960NSAZ non è solo un frigorifero spazioso e ampio, ma anche un elettrodomestico dotato delle migliori tecnologie della categoria, che gli permettono di conservare il cibo molto più a lungo rispetto ad una soluzione tradizionale. Questo è possibile grazie a Fresh Balancer, una funzione che vi permetterà di adattare il livello di umidità del cassetto in base al tipo di alimento contenuto, e al filtro Pure N Fresh che, oltre a ridurre al minimo gli odori, purifica l’aria interna del frigorifero.

Grazie all’elegante pannello frontale in vetro, arricchito da un ottimo sistema di illuminazione, l’LG InstaView GSX960NSAZ vi permetterà di controllare gli alimenti presenti nel frigo senza la necessità di aprire la porta e questo ridurrà la dispersione di aria fredda, aiutando a mantenere i cibi freschi più a lungo come se la funzione Fresh Balancer non fosse già abbastanza. Insomma, un modello capiente, tecnologico e versatile, visto che integra anche un fabbricatore di ghiaccio sulla porta, il quale occupa pochissimo spazio e non va ad impattare sugli scompartimenti del freezer. Un concentrato di tecnologia, a cui non poteva mancare la possibilità di controllarlo da remoto tramite lo SmartThinQ di LG. Temperature, gestione del freezer e funzioni varie potrete verificarle direttamente dal vostro smartphone.

Un elettrodomestico senza compromessi ma, nel frattempo, prima di lasciarvi al vostro acquisto, non dimenticate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!