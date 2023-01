Era da un po’ che Echo Show 8 non faceva capolino tra le nostre pagine, almeno da quanto erano terminate le offerte che Amazon aveva prima messo in piedi in occasione del Black Friday, e poi della Holiday Season in generale, nel corso del quale i vari dispositivi Amazon Echo avevano, giustamente, ricevuto un trattamento di favore, con sconti anche molto importanti.

Ebbene, non sarà lo sconto più ampio di sempre, ma quello che oggi ci propone Amazon per il suo Echo Show 8 è certamente uno sconto interessante, specie perché parliamo di quello che, senza alcun dubbio, è uno dei dispositivi più belli tra quelli sviluppati da Amazon, anche nella categoria dei prodotti a marchio Echo Show.

Il prezzo proposto? Soli 109,99€, contro i 129,99€ del prezzo originale, e dunque con uno sconto pari al 15% sul prezzo originale, che è certamente interessante qualora, ad esempio, siate alla ricerca di un comodo e pratico smart HUB con cui arricchire la vostra rete domotica.

Echo Show 8, grazie al suo schermo da 8 pollici HD, è infatti una scelta decisamente ideale per chi, ad esempio, ha in casa una fitta rete domotica, e cerca un dispositivo con schermo che non sia solo a buon mercato, ma che goda della piena compatibilità con la stragrande maggioranza di prodotti della IoT attualmente sul mercato.

Che siano lampadine, termostati, aspirapolvere robot o sistemi di sorveglianza, con Echo Show 8 potrete tenere tutto sotto controllo, godendo anche del pieno supporto da parte di Alexa, ben nota ed efficiente assistente vocale sviluppata da Amazon.

Dulcis in fundo, grazie alla sua ottima telecamera da 13 MP, Echo Show 8 vi permetterà anche di effettuare delle videochiamate, il tutto con un’ottima qualità audio, senza contare la possibilità di guardare, grazie al suo schermo brillante e touch, anche contenuti in streaming tramite la rete o, grazie al servizio Amazon Prime Video qualora, ovviamente, siate anche clienti Amazon prime.

Ciò detto, vi suggeriamo caldamente di approfittare di questo sconto, visitando la pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito i vostri acquisti, prima che il prodotto vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!