Sconto imperdibile su questa scopa elettrica senza fili Rowenta! -40%!

Mentre impazzano le consuete offerte giornaliere di Amazon, Comet, eBay e Mediaworld, in questo articolo torniamo ancora una volta sul portale statunitense per parlarvi di una nuova ed interessante iniziativa dell’Early Black Friday che coinvolge un gran numero di articoli sviluppati da Rowenta come scope elettriche, ferri da stiro e tanto altro ancora.

Come da tradizione, la lista dei prodotti promozionati è piuttosto lunga e variegata ma, tra le varie offerte attualmente disponibili, vi consigliamo di dare uno sguardo a quella dedicata alla scopa elettrica Rowenta X-PERT 3.60 Animal Kit. Generalmente venduta a 249,99€, quest’oggi e per altri cinque giorni è acquistabile a 149,00€ oppure cinque rate mensili di Amazon da 29,80€, grazie ad uno sconto del 40% che ne ha tagliato il prezzo consigliato di 100,99€.

Stiamo parlando di una delle migliori soluzioni attualmente in commercio, dato che vanta delle specifiche tecniche di assoluto valore, utili a catturare polvere e sporcizia in tutta l’abitazione. Questa scopa elettrica è stata progettata, dunque, per raggiungere ogni centimetro della tua casa, dal pavimento al soffitto grazie all’aspirabriciole rimovibile.

Tra le sue peculiarità troviamo una spazzola motorizzata con due rulli intercambiabili, efficaci su ogni superficie, dal pavimento al lego e dal marmo alle mattonelle. Inoltre, è dotata di un rullo Animal Care bi-materiale (gomma e setole) ed un rullo Fluffy adatto per tutte le altre superfici delicate. Non mancano delle luci LED per intercettare efficacemente la polvere invisibile.

La Rowenta X-PERT 3.60 Animal Kit assicura una buona autonomia, grazie ad una batteria agli ioni di litio da 22V, ricaricabile in sole quattro ore grazie all’apposita stazione a parete. Insomma, un prodotto di assoluto livello, ora venduto ad un prezzo davvero interessante. Naturalmente, questa offerta non rappresenta l’unica opportunità di Amazon, per questo motivo vi consigliamo di consultare la pagina dell’iniziativa, al seguente indirizzo.

