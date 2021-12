Sconto imperdibile su questo Vaporetto Polti! Elimina il 99,99% di virus, germi e batteri a meno di 140€!

Le Offerte di Natale Amazon sono ormai in prossimità della loro conclusione, sicché il prossimo 23 dicembre, molti dei prodotti attualmente in offerta sullo store torneranno al loro prezzo originale. Per fortuna, tuttavia, c’è ancora ampio spazio per gli acquisti dell’ultimo minuto, con tante idee regalo vendute a prezzi che, a nostro giudizio, andrebbero davvero colti al volo!

Tra questi, vi proponiamo oggi la splendida offerta relativa il vaporetto Polti Smart 120, comprensivo di ben 14 accessori, ed oggi in sconto a soli 139,99€ rispetto agli originali 229,00€! Un affare, per quello che è un prodotto davvero ottimo per la pulizia della casa, specie considerando la sua capacità di eliminare fino al 99,99% di germi, virus e batteri!

Dotato di un capiente serbatoio di 2 litri, e con una caldaia capace di sprigionare una potenza fino a 4 BAR, Polti Smart 120 è un vaporetto pratico e funzionale, immediatamente pronto per l’uso dopo l’accensione, giacché la sua caldaia richiede meno di 2 minuti prima di essere pronta all’uso!

Grazie al suo getto di vapore continuo e potente, vaporetto Polti Smart 120 è in grado di rimuovere anche il grasso più ostinato, ed è ideale per la pulizia di qualsiasi tipologia di superficie, dai pavimenti, sino all’acciaio inox dei fornelli, senza dimenticare i vetri, come quelli di finestre, specchi o cabine doccia.

Dotato di una speciale spazzola “Vaporforce”, dotata di un’ampia superficie pulente, Polti Smart 120 viene persino venduto, in questa configurazione, con un totale di 14 accessori, pensati per poter rispondere a praticamente tutte le esigenze di pulizia domestica: dall’ igienizzazione profonda del bagno, passando per la cucina, i divani, i materassi e, ovviamente, i pavimenti, eliminando batteri, virus, ed anche i cattivi odori!

Compagno perfetto per le pulizie domestiche, sia in inverno che nel resto dell’anno, il vaporetto Polti Smart 120 è, ovviamente, solo uno dei tanti ottimi prodotti in sconto su Amazon per le Offerte di Natale di quest’anno e, per questo, vi suggeriamo di dare un’occhiata anche alla pagina dedicata dello store, così da consultare l’intera selezione di prodotti in promozione.

Infine, vi invitiamo ancora una volta ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buone feste!

Altre offerte di Natale Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!