Sconto IVA per l’ultimo giorno dei Dream Days Samsung, e per gli elettrodomestici raddoppia!

Come ricorderete, la scorsa settimana vi avevamo parlato delle ottime offerte proposte da UNieuro in occasione dei suoi Samsung Dream Days di Unieuro, una promozione con cui la catena di elettrodomestici ha diffuso in rete tante ottime offerte dedicati ai prodotti del brand coreano, con promozioni che spaziano dagli smartphone sino ai grandi elettrodomestici e con sconti davvero ottimi, specie considerando la caratura dei prodotti in offerta. Ebbene, vi segnaliamo che questa di lunedì 18 maggio è l’ultima giornata utile per approfittare degli ottimi sconti proposti dal portale per i suoi Samsung Dream Days!

E credeteci, si tratta di un’occasione da non perdere! Non solo per quella che è la selezione proposta ma anche perché, solo ed esclusivamente per oggi, Unieuro ha deciso di chiudere in bellezza raddoppiando lo sconto sull’IVA per grandi e piccoli elettrdomestici, nonché sull’acquisto dei condizionatori! Dunque, allo stato attuale, il portale vi offre uno sconto sull’IVA pari al 18,04% su tutti i prodotti, mentre per le succitate categorie lo sconto sale addirittura al -36,08%!

Si tratta davvero di un’occasione unica per acquistare a prezzi bassi un elettrodomestico o un condizionatore, il che non è affatto male se si considera l’imminenza della stagione estiva e quello che è l’ovvio aumento dei prezzi di acquisto e installazione. Grazie a Unieuro, invece, potrete acquistare il prodotto che più si addice alle vostre esigenze ad un prezzo a dir poco impedibile, con in più la garanzia di una consegna a casa gratuita e rapida, così da poter affrontare meglio la calura estiva senza spendere troppo. Dunque, senza indugiare oltre, vi proponiamo quella che è la nostra selezione di proposte dallo store Unieuro. Nonostante ciò, vi invitiamo comunque a spulciare per bene la pagina ufficiale dell’iniziativa, così da poter tenere d’occhio tutte le offerte ancora disponibili. Infine, prima di lasciarvi allo shopping di oggi, vi ricordiamo che sono disponibili i nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica tutte le offerte del mese. I canali Telegram sono quattro, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. E ora, diamoci dentro con gli acquisti!

La nostra selezione di prodotti

