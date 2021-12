Impazza il Natale Mediaworld: sconti fino a 400€ con il Subito Xmas

Negli ultimi giorni stiamo assistendo ad un ritorno alla normalità da parte dei principali portali, ma Mediaworld è uno di quelli che non smette di proporre ottime offerte. Vi informiamo, infatti, che anche per questo primo venerdì di dicembre e fino all’8 dicembre sarà possibile trovare e acquistare numerosi elettrodomestici e non solo a prezzi stracciati, grazie ad una iniziativa a tema natalizio che vi permetterà di risparmiare fino a 400€.

La promozione prende il nome di Sconto Subito Xmas e consiste nell’aumentare il risparmio in base alla spesa effettuata. Si parte da uno sconto minimo di 50€ a fronte di una spesa di almeno 500€ e si arriva al tetto massimo di 400€ qualora spendiate almeno 2.000€. Bisogna quindi fare una spesa importante per sfruttare appieno la promozione, ma se stavate pensando di acquistare un grande elettrodomestico questo è il momento giusto per mettere mano al portafoglio.

Vale la pena segnalare, però, la presenza di alcune limitazioni, che fanno sì che la promozione non sia compatibile con alcuni prodotti, tra cui gli iPhone, diversi smartphone Samsung e le soluzioni di KitchenAid, Smeg, iRobot, Miele, Liebherr e Dyson. Ad essere esclusi sono poi tutti i prodotti digitali come buoni, ricariche, cofanetti e carte regalo. Detto ciò, dopo aver analizzato le varie proposte, riteniamo che quella inerente al MacBook Pro 13 sia una delle migliori. Il modello con processore Apple M1 e SSD da 512GB scende infatti a 1.509,00€, dato che la sua fascia di prezzo consente alla promozione di ridurre il costo di questo notebook di 200€. A seguito di questo sconto, potrete ora acquistare il MacBook Pro 13 da 512GB ad uno dei prezzi più bassi della rete.

Come avrete notato, stiamo parlando del modello Pro, ossia quello che gode di prestazioni superiori rispetto al fratello minore, il MacBook Air. Inoltre, ad essere più all’avanguardia è anche il display, la cui luminosità vi permetterà di visualizzare meglio il contenuto a schermo sotto la luce diretta del sole. A rendere il tutto ancora più godibile è la Touch Bar e gli altoparlanti dal suono più potente e di qualità. Insomma, una macchina perfetta per la produttività, come ormai ci ha abituati Apple con le sue soluzioni.

La promozione coinvolge un sacco di prodotti nonostante ci siano limitazioni su alcuni brand, quindi vi lasciamo in calce non solo il link che vi porterà direttamente sulla pagina promozionale, ma anche una serie di categorie di prodotti, in modo che possiate visitare subito gli articoli di vostro interesse. Vi ricordiamo che per questa iniziativa lo sconto sarà visibile una volta aggiunto i prodotti a carrello, quindi i prezzi riportati non sono quelli definitivi.

Mediaworld si prepara quindi per il Natale e vi consentirà già da oggi di risparmiare cifre importanti sui vostri acquisti. Ciò detto, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Categorie di prodotti

