Scopa elettrica 3 in 1 Rowenta X-Pert 3.60 ad un prezzo mai visto su eBay!

Continua la nostra rassegna delle migliori offerte del giorno con le occasioni degli Imperdibili di eBay che, grazie alle molteplici categorie di prodotti presenti, riconfermano la piattaforma come uno dei luoghi più adatti dove effettuare acquisti di qualsiasi genere a prezzo scontato, includendo sempre tanti smartphone, TV, elettrodomestici, capi d’abbigliamento e persino attrezzi per il giardinaggio, il tutto con sconti che talvolta arrivano a ridurre i prezzi anche oltre l’80%! Ma non è tutto, vi ricordiamo infatti che su eBay, oltre alle occasioni degli Imperdibili, potete anche avvalervi del servizio di spesa a casa che vi permette di acquistare cibi ed alimenti confezionati, e poter sfruttare anche le prime promozioni riguardanti le uova di Pasqua, con una vasta scelta tra uova di cioccolato al latte o fondente!

Molte le proposte anche se, tra le varie, ci preme segnalarvi la presenza dell’ottima scopa elettrica Rowenta X-Pert 3.60, che può esser acquistata con uno sconto di 60€ rispetto al suo tipico prezzo sulla piattaforma! Questa scopa elettrica ricaricabile diventa un potente alleato nelle operazioni di pulizia quotidiane della casa, catturando la polvere e lo sporco con una sola passata, ed ottimizzando così i tempi delle vostre pulizie.

Inoltre, grazie al suo particolare design il peso complessivo è di appena 2,2kg, la Rowenta X-Pert 3.60 risulta particolarmente leggera e maneggevole, risultando capace di raggiungere ogni luogo senza eccessivi sforzi, risultando in tal modo non solo comoda da usare, ma anche particolarmente efficiente, complice la potente spazzola motorizzata di cui è minuta, e dell’annesso sistema di illuminazione LED.

Il motore di Rowenta X-Pert 3.60 sfrutta il massimo dell’energia ciclonica, scaturendo una potenza aspirante tale da catturare qualsiasi genere di sporcizia anche dai tessuti, raccogliendo il lerciume in un pratico cestello rimuovibile dalla capienza di 0,5 litri e che, con il suo ottimizzato sistema di filtraggi, riesce a trattenere anche i più piccoli granelli di polvere. Inoltre, nella confezione di Rowenta X-Pert 3.60 sono presenti anche alcuni accessori, come la mini spazzola per aspirare anche dalle piccole superfici, la lancia piatta per le aree più strette ed anche la base dove riporre il dispositivo a muro per il minimo ingombro.

Insomma, la scopa elettrica Rowenta X-Pert 3.60 è un dispositivo tanto leggero quanto versatile che, al prezzo di appena 134,00€ rappresenta, certamente, un affare da tenere in considerazione in vista delle imminenti pulizie primaverili. Ovviamente, questa potente scopa elettrica è comunque solo una delle molteplici offerte del catalogo di eBay e, per questo, il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa agli Imperdibili, così da poter trovare quella perfetta in base alle vostre esigenze. Inoltre, sempre parlando di eBay, ne approfittiamo anche per ricordarvi che sul portale è ancora possibile ricevere un buono sconto gratuito in grado di farvi risparmiare fino a 50€ sui vostri prossimi acquisti, con un catalogo di prodotti che viene continuamente aggiornato, quindi approfittatene quanto prima!

