Scopa elettrica Hoover a meno di 85€ nelle offerte del giorno Amazon!

Mentre proseguono le occasioni del Black Friday anticipato di Amazon in attesa di quello vero e proprio previsto fra pochi giorni, il portale ci sta comunque deliziando con le sue numerose offerte del giorno, con tante promozioni dedicate agli elettrodomestici utili per la pulizia di casa. Tra questi è possibile trovare aspirapolvere senza filo, senza scacco, scope elettriche e persino opzioni a vapore dei maggiori brand presenti sul mercato, il tutto con sconti che, in molti casi, superano persino il 60%!

Della vasta selezione di prodotti proposta da Amazon, vogliamo però segnalarvi l’offerta che riguarda la scopa elettrica Hoover Freedom FD22G, che oggi potrete acquistare a soli 84,99€, ossia con uno sconto di oltre 145€! Questa scopa 2-in-1 senza filo è stata concepita per portare al massimo la comodità durante l’utilizzo, con una serie di accessori che la rendono il perfetto alleato nelle fasi di pulizia della casa.

Con i suoi appena 2,2kg di peso, Hoover Freedom risulta leggera e versatile durante l’utilizzo, anche per merito del tasto di accensione che può rimanere bloccato mantenendo il funzionamento, ed inoltre è in grado attraverso un semplice gesto di diventare un pratico aspirabriciole. Nonostante la sua notevole forza aspirante generata dal motore da 22 Watt, Hoover Freedom riesce a mantenere anche alti i livelli di silenziosità, arrivando ad appena 76 db durante l’utilizzo.

Il Black Friday 2020 sta per arrivare! Preparati come si deve all’evento dell’anno leggendo il nostro articolo di consigli!

Hoover Freedom è in grado di facilitare le operazioni di pulizia di casa raggiungendo qualsiasi superficie, anche quelle più difficili, grazie a strumenti come la bocchetta per le fessure o la spazzola motorizzata oppure la spazzola ultra slim, che con le sue dimensioni particolarmente ridotte è in grado di passare anche sotto i mobili più bassi. La potente batteria a ioni di litio permette di utilizzare Hoover Freedom fino a 25 minuti continuativi, ed il serbatoio adibito a raccogliere lo sporco è capiente 0,7 litri e risulta facile da svuotare e lavare. Una volta terminato l’utilizzo Hoover Freedom è in grado di esser riposta in piedi oppure di esser inserita nel suo supporto a muro, che prevede anche degli appositi slot per gli accessori.

