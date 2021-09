Scopa elettrica Rowenta ad un prezzo imbattibile su eBay!

Dopo aver dato uno sguardo alle principali offerte giornaliere di questo inizio di settimana, vogliamo ora passare definitivamente al setaccio quelle che sono le migliori proposte di eBay, in particolare quelle de “Gli Imperdibili”. Infatti, sono disponibili moltissimi prodotti compatibili con l’iniziativa, come scope elettriche, smart TV, smartphone ed elettrodomestici, il tutto con sconti che possono raggiungere una percentuale del 60%, ma fino a mezzanotte!

Come da tradizione per il portale, la lista dei prodotti attualmente in promozione è piuttosto lunga e variegata ma, tra le varie offerte, vogliamo consigliarvi l’acquisto della scopa elettrica Rowenta X-Pert 3.60, in particolare il modello RH6933WO. Originariamente venduta a 199,99€, solo per oggi potrà essere acquistata a “soli” 129,99€, grazie ad uno sconto del 35% che ne ha tagliato il prezzo di vendita di ben 70,00€!

L’aspirapolvere X-Pert 3.60 di Rowenta garantisce ottime prestazioni, in tutti i contesti abitativi. Cattura la polvere in una sola passata, per una pulizia rapida e semplice in pochissimo tempo. Tra le sue caratteristiche, troviamo un design 3-in-1 che consente di risparmiare tempo e al contempo raggiungere ogni centimetro della casa, dal pavimento al soffitto.

Inoltre, al suo interno è presente una potente batteria agli ioni di litio che assicura un’autonomia di 45 minuti senza interruzioni. All’interno della confezione troverete, oltre alla scopa elettrica, una base per riporre facilmente su una parete prodotti e accessori, una mini-spazzola per aspirare facilmente sulle superfici, una lancia piatta per rimuovere la polvere da aree strette, una spazzola per tutti i pavimenti e una spazzola motorizzata è efficiente su tutti i pavimenti.

Chiaramente, questo prodotto non è l’unico attualmente in offerte ne “Gli imperdibili” di eBay, motivo per cui vi consigliamo caldamente di consultare l’apposita pagina del portale, al seguente indirizzo, così da poter scovare le offerte che fanno per voi, sia dal punto di vista dell’utilità che del budget.

