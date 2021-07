Scopa elettrica Samsung Jet 90 a metà prezzo su Unieuro!

Dopo avervi proposto quelle che sono le principali offerte giornaliere dai maggiori portali online, vi segnaliamo che proseguono le opportunità di risparmio del “Sottocosto” di Unieuro. Questa iniziativa permette a tutti gli interessati di acquistare moltissimi prodotti hi-tech a prezzi contenuti, il tutto con sconti che possono raggiungere una percentuale del 50%!

La lista dei prodotti compatibili con la promozione coinvolge diverse sottocategorie del portale ma, tra le varie disponibili, vi consigliamo di dare uno sguardo alla scopa elettrica Samsung Jet 90. Generalmente venduta a 998,98€, quest’oggi è disponibile a 499,00€, a seguito di uno sconto del 50%, che ne ha tagliato il prezzo consigliato dal produttore di ben 499,98€!

La scopa elettrica Samsung Jet 90 rappresenta un prodotto dalle ottime specifiche tecniche, perché eroga fino a 200W di potenza aspirante, garantendo al contempo zero emissioni di polvere durante il suo funzionamento, grazie al sistema di filtraggio HEPA a 5 strati che cattura fino al 99,999% della micro-polvere, compresi gli allergeni e le particelle di appena 0,3-10 µm.

Questo prodotto vanta un’autonomia da campione. Infatti, con la sua batteria da 3.000 mAh, questa aspirapolvere può aspirare sporcizia fino ad un’ora. Inoltre, può anche abbinarsi a tantissimi accessori (non tutti inclusi in confezione ndR), che permettono di eliminare efficacemente la polvere da qualsiasi pavimento, come il legno e mattone, con la massima efficacia.

Si tratta, dunque, di un’occasione praticamente irripetibile, specie se consideriamo le specifiche tecniche di questo prodotto e il suo nuovo prezzo di vendita. Chiaramente, questa offerta rappresenta soltanto la punta dell’iceberg della promozione di Unieuro, motivo per cui vi consigliamo consultare tutta la proposta al seguente indirizzo, cosicché possiate acquistare l’articolo che meglio si addice alle vostre esigenze.

Infine, prima di lasciarvi al vostro prossimo acquisto, vi ricordiamo che se siete a caccia di sconti, non troverete miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, vale a dire a Offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi. Se invece siete interessati ad accumulare coupon, vi suggeriamo di consultare la nostra pagina speciale “Codici Sconto“. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!