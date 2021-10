Scopa elettrica Samsung Jet in forte sconto su Mediaworld!

Dopo averci proposto le prime offerte giornaliere di questo venerdì, è giunto il momento di illustrarvi le migliori proposte di Mediaworld, in particolare quelle appartenenti iniziativa chiamata “Solo per Oggi”. Infatti, gli interessati potranno risparmiare decine e decine di euro sull’acquisto di articoli come scope elettriche, notebook, smartphone ed elettrodomestici, il tutto con sconti fino al 50%!

Come da tradizione per il portale, la lista dei prodotti compatibili con l’iniziativa sono moltissimi ma, tra le varie offerte, vi consigliamo di dare uno sguardo a quella dedicata alla scopa elettrica Samsung Jet VS20T7538T5/ET. Originariamente venduta a 699,00€, è ora acquistabile a “soli” 429,00€, grazie ad uno sconto di 270,00€ dal prezzo consigliato dal produttore asiatico.

Si tratta di un prodotto che permetterà di migliorare la pulizia domestica. Al suo interno troviamo un motore, chiamato Samsung Digital Inverter, che raggiunge una potenza aspirante fino a 200W, utile a eliminare la sporcizia e polvere su varie tipologie di pavimento. Oltre a ciò, abbinando l’accessorio per pulire i pavimenti, permette anche di lucidare mattonelle e legno.

Samsung Jet VS20T7538T5/ET vanta un sistema di filtraggio HEPA a 5 strati, composto da un filtro ciclonico e la griglia in maglia metallica, che trattengono le particelle di polvere più grossolane, mentre il sistema Jet Cyclone e il micro-filtro bloccano efficacemente le particelle più piccole. Il filtro per polveri ultra-fini trattiene fino al 99,999% della micro-polvere, anche la maggior parte degli allergeni e le particelle di appena 0,3~10 µm.

Con una batteria agli ioni di litio dall’elevata capacità, ossia di 3.000 mAh, questa scopa elettrica può garantire fino a 1 ora di autonomia. Ciò detto, visto il gran numero di prodotti compatibili con il “Solo per Oggi” di Mediaworld, vi consigliamo di consultare la pagina degli sconti al seguente indirizzo, così da poter visionare tutte le proposte.

