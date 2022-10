In attesa che arrivi la prossima settimana, con quelle che saranno le imperdibili offerte del nuovo Prime Day autunnale, fissato per i prossimi 11 e 12 ottobre, sembra comunque che Amazon non abbia voglia di mollare il colpo, tant’è che le offerte sullo store sono comunque invitanti e molto numerose, e questo anche al netto dell’hype generatosi per il nuovo Prime Day!

Le offerte, infatti, sono davvero numerose ed intriganti e tutte caratterizzate da sconti più che dignitosi, tali che attendere il Prime Day potrebbe essere inutile o infruttuoso. Un esempio, in tal senso, è l’ottima scopa elettrica senza fili Rowenta RH9678 X-FORCE 8.60, che dagli originali 269,99€, è oggi in sconto a soli 199,99€, con uno sconto applicato pari al 26%, ovvero di ben 70 euro!

Un affare non da poco, per quella che è una scopa elettrica senza fili potente e versatile, caratterizzata da alcuni accorgimenti tecnici che la renderanno un’alleata preziosa nella lotta allo sporco! Pregevole, ad esempio, non è solo la possibilità di utilizzare il corpo aspirante autonomamente, agganciandolo ad accessori per la pulizia di spazi angusti o, perché no, della propria auto, ma anche e soprattutto lo sviluppo della “tecnologia Flex”, che rende questo aspirapolvere davvero molto utile in ambito domestico.

Il Rowenta RH9678 X-FORCE 8.60, infatti, è in grado di “piegarsi”, per raggiungere così punti particolarmente ribassati senza costringere l’utente a chinarsi troppo o a stendersi per terra. Questo rende la pulizia più comoda e rapida, permettendovi di raggiungere punti particolarmente scomodi, come quelli sotto ai letto o certi divani.

Equipaggiato con un potente motore da 185 W, e con un recipiente di contenimento o dello sporco da 0,55 litri, più che sufficienti per una settimana di pulizie, il Rowenta RH9678 X-FORCE 8.60 include anche numerosi accessori, che vi permetteranno di pulire qualsiasi superficie, dai pavimenti duri alle moquette, dai tappeti alle grandi superfici, assicurandovi una potenza di aspirazione elevata e costante per una durata fino a 35 minuti!

A questo punto non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, con l’invito ad approfittare subito di questo sconto, prima che il prezzo torni alle origini o, peggio, il prodotto vada esaurito!

